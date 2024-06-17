Кардиолог рассказал, в каких случаях витамин D становится ядовитым

Современный взгляд врачей на витамин D кардинально поменялся. Если раньше медики в основном выделяли важность этого витамина для здоровья костей, то теперь отмечают его многофункциональность - витамин D необходим не только для хорошего усвоения кальция, но и для работы эндокринной и иммунной систем, поддержания здоровья сердца и сосудов и многого другого. Как правильно принимать этот витамин и в каких случаях он становится токсичным, рассказала врач-кардиолог Ольга Бокерия.

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"Витамин D чрезвычайно полезен и необходим организму для нормальной работы. Но слышали ли вы про рецепторы витамина D, которые находятся на многих клетках нашего организма и про ферменты, метаболизирующие витамин D, которые есть на клетках иммунной системы? Именно эти рецепторы и ферменты определяют важность витамина D в поддержании баланса. Одна из форм витамина D регулирует антимикробные белки, которые усиливают выведение патогенных бактерий в барьерных местах и в иммунных клетках. Витамин D модулирует иммунную систему путем прямой активации Т-клеток, чтобы она могла с ним быстро "разобраться", - пояснила Ольга Бокерия в своем Telegram-канале.



Сейчас часто можно услышать совет нутрициологов: в наших северных широтах у большинства наблюдается дефицит этого витамина, и его нужно принимать в виде капель или таблеток даже в летнее время. Но все же принимать препараты витамина D необходимо под контролем.

"Сегодня не сложно пойти в лабораторию и сдать анализ определения концентрации витамина D в организме. Дальше, определив дозу со своим врачом, начать принимать витамин D, даже если цифра его формально в норме (более 30). Я рекомендую своим пациентам поддерживать концентрацию в диапазоне 60-80 нг/мл. Передозировка начинается с 100 нг/мл; 200 нг/мл считается токсичной концентрацией. Так что не переусердствуйте и дозы определяйте со своими врачами и под контролем лабораторных данных", - советует Бокерия.



Она также отметила, что витамин D относится к группе жирорастворимых, поэтому принимать его препараты нужно вместе с едой, в которой есть масло - растительное или сливочное. Иначе витамин не усвоится. Кроме того, на всасываемость витамина влияет состояние слизистой нашего ЖКТ. Поэтому нужно заботиться и о здоровье пищеварительной системы, - подчеркнула доктор Бокерия.