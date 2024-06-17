Пульмонолог заявил, что вейперы сильнее подвержены риску заражения инфекциями

Врач-пульмонолог объяснил, почему пользователи вейпов больше подвержены риску заражения инфекционными заболеваниями. По словам медика, дело в пересушивании верхних дыхательных путей глицерином, входящим в состав парительных жидкостей, пишет РИА «Новости».

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«Глицерин, который содержится в вейпах, оттягивает на себя влагу. Возникает пересушивание слизистых верхних дыхательных путей. В результате чего может возникнуть интенсивный кашель. Кроме того, в связи с тем, что нарушается естественное увлажнение верхних дыхательных путей и система очистки поверхности слизистых от патогенных бактерий, появляется высокий риск возникновения инфекционных процессов. Повышается риск возникновения инфекционных заболеваний», – объяснил руководитель Звенигородского структурного подразделения Одинцовской областной больницы, врач-пульмонолог Евгений Безлепко.



По мнению врача, вейпы и системы нагревания табака не являются более безопасными по сравнению с обычными сигаретами. Вредит и частое употребление электронных сигарет, так как вейперы делают это не только в специально отведенных для курения местах, но и в общественных, и рабочих пространствах. Это может привести к интоксикации от никотина, который в свою очередь несет риски смерти от сердечных заболеваний. Кроме того из-за использования вейпов может стремительно развиться острое легочное повреждение, которое может привести к тяжелой дыхательной недостаточности.

Ранее онколог предупредила, что вейпы могут спровоцировать рак. А нарколог объяснил, в чем опасность пищевых добавок, которые входят в состав жидкостей для вейпов.