Дефицит лекарств в аптеках почувствовала почти половина британцев

Без малого половина жителей Альбиона столкнулись с дефицитом медицинских препаратов в местных аптеках. Об этом информирует газета The Guardian, ссылаясь на результаты опроса компании Opinium.

"49 процентов людей заявили, что у них были проблемы с выдачей лекарств по рецептам в течение последних двух лет - периода, в течение которого проблемы с поставками резко возросли", - отмечает издание.



Выяснилось, что 31 процент опрошенных не могут купить необходимые лекарственные препараты в своей аптеке, так как они там попросту отсутствуют. Причем еще 8 процентов респондентов вообще нигде не могут приобрести нужные им лекарства. Примечательно, что 36 процентов респондентов считают, что всему виной выход Великобритании из Евросоюза.