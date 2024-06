Пять правил, как себя обезопасить от ботулизма

Уже 60 человек госпитализированы в Москве с ботулизмом - все они ели салаты с консервами из службы доставки. Правоохранители нагрянули в цех, где изготавливалась еда, и обнаружили. что персонал занимался уничтожением консервов тунца и фасоли, которые входили в состав салатов. Врачи телеканала "Доктор" рассказали, как обезопасить себя от этого смертельно опасного заболевания.

Нужно соблюдать пять главных правил

1. Не употребляйте открытые консервы в точках общественного питания.

Наличие бактерий зачастую видно по самой банке, поэтому лучше самому осмотреть ее. В кафе вы можете попросить принести новую банку и открыть ее при вас - это ваше право по закону.

2. Не употребляйте консервы со вздутой крышкой, пеной, плесенью и пузырьками газа внутри

Газ выделяют бактерии рода botulinum, именно они и вызывают заболевание. Вкус консервов может и не меняться - это важно знать и не рисковать.

3. Промывайте грибы и овощи перед употреблением

Бактерия botulinum может находиться в почве и оставаться жизнеспособной годами даже в самых неблагоприятных условиях. Мойте овощи в теплой воде, идеально - с содой или специальным мылом для пищевых продуктов. Употребляя свежие овощи, даже если они загрязнены, ботулизмом вы не заболеете - токсины накапливаются в консервах во время хранения при отсутствии воздуха (поэтому грибы, соленые в бочке, всегда безопаснее консервированных). Но можно заразиться другими кишечными инфекциями или яйцами глистов, которые могут содержаться в почве на грядках, попадая туда, например, с навозом.

4. Не покупайте потрошка животных, если сомневаетесь в их качестве

Особенно это касается фермерских продуктов. Бактерии botulinum могут размножаться в кишечнике любых животных, рыб и птиц, внешне зараженный продукт никак не отличается от здорового.

5. Соблюдайте все правила изготовления домашних консервов

Температурный режим, добавление уксуса и соли, стерилизация посуды уже помогут убить бактерии. Самые опасные с точки зрения ботулизма домашние консервы - свежие ягоды, перетертые с сахаром. Если хотите сохранить их на зиму - лучше используйте заморозку, а не консервацию.

Что такое ботулизм?

Пищевой ботулизм - тяжелая и потенциально смертельная болезнь. Это интоксикация (пищевое отравление), которая возникает из-за потребления некачественных продуктов, зараженных бактериями Clostridium botulinum, которые вырабатывают высокоактивные нейротоксины (их еще называют ботулотоксинами). Ботулизм не заразен, он не передается от человека человеку. Такие сведения о заболевании приводит ВОЗ.

Что надо знать о ботулизме?

Споры, вырабатываемые Clostridium botulinum, устойчивы к высоким температурам и широко распространены в окружающей среде, прежде всего в почве. При отсутствии кислорода эти споры прорастают, развиваются, бактерии размножаются и выделяют токсины.

Существует семь разных форм ботулотоксина - типы A - G. Четыре из них (типы A, B, E и в редких случаях F) вызывают ботулизм человека. Типы C, D и E вызывают болезнь у млекопитающих, птиц и рыб.

Ботулотоксины попадают в организм с едой - при употреблении зараженных продуктов, в которых бактерии или споры выживают и вырабатывают токсины. Основной причиной ботулизма человека является пищевая интоксикация, но он может быть вызван кишечной инфекцией у детей грудного возраста, раневыми инфекциями и в результате вдыхания.

Каковы главные симптомы пищевого ботулизма?

Ботулотоксины отличаются нейротоксичностью, то есть они поражают нервную систему. Так, при отравлении может возникнуть нисходящий вялый паралич, который может приводить к дыхательной недостаточности.

Ранние симптомы:

- сильная утомляемость, слабость и головокружение;

- затуманивается зрение;

- возникает сухость во рту, больному трудно глотать;

- спутанная, затрудненная речь;

- могут быть обычные признаки пищевого отравления - рвота, диарея, запор и вздутие живота;

- если не принять срочных мер, по мере прогрессирования болезни может появляться слабость в шее и руках, затем поражаются дыхательные мышцы и мышцы нижней части тела;

- важно знать: температура тела не повышается и потери сознания не происходит.

Причиной всех этих симптомов является не сама бактерия, а вырабатываемый ею токсин. Симптомы обычно появляются через 12-36 часов (минимум через 4 часа и максимум через 8 дней) после попадания ботулотоксинов в организм.

Показатели заболеваемости ботулизмом низкие, но показатели смертности высокие в случае, если не будет быстро поставлен правильный диагноз и незамедлительно предоставлено лечение (введение на ранних стадиях антитоксина и интенсивная искусственная вентиляция легких). Болезнь может заканчиваться смертельным исходом в 5-10% случаев.

Как пища заражается ботулотоксинами?

C. botulinum - анаэробная бактерия, что она может развиваться только при отсутствии кислорода. Пищевой ботулизм развивается в случае, когда бактерии C. botulinum растут и вырабатывают токсины в пищевых продуктах до их потребления. C. botulinum вырабатывает споры, которые широко распространены в окружающей среде, включая почву, а также речную и даже морскую воду.

Рост бактерий и выработка токсина происходят в продуктах при низком доступе кислорода и при определенном сочетании температуры хранения и параметров консервации. Чаще всего это происходит в домашней консервации, где нет высоких температур обработки.

В кислой среде (pH менее 4,6) развития C. botulinum не происходит, и поэтому в маринадах токсин не вырабатывается (однако низкий уровень pH не разрушает токсинов, выработанных ранее). Поэтому для предотвращения роста бактерий и выработки токсина консервы готовят с применением соли и уксуса и хранят при низких температурах.

Ботулотоксин может находиться в широком ряде пищевых продуктов, включая низкокислотные консервированные овощи, такие как зеленая фасоль, шпинат, грибы и свекла; в рыбных консервах, например, консервированном тунце. Небезопасны в отношении ботулизма ферментированная, соленая и копченая рыба; а также мясные продукты, такие как ветчина и сосиски.

"Продукты питания меняются в зависимости от стран и отражают местные особенности питания и методики консервации пищевых продуктов. Иногда ботулотоксины обнаруживаются в продуктах промышленного приготовления", - подчеркивают эксперты ВОЗ.

Важно знать

Несмотря на то, что сами споры C. botulinum устойчивы к высоким температурам, токсин, вырабатываемый бактериями, которые развиваются из спор в анаэробных условиях, разрушается при кипячении (при температуре внутри >85C в течение пяти или более минут). Поэтому, чаще всего причиной ботулизма человека являются готовые к употреблению продукты в упаковках с низким содержанием кислорода.

Диагностирование и лечение

Диагноз обычно ставится на основе клинического осмотра и эпидрасследования (выясняется, что ел пострадавший), а затем выполняют лабораторные анализы на присутствие ботулотоксина в сыворотке крови, стуле. Также проводится исследование пищевых продуктов.

После постановки клинического диагноза необходимо как можно скорее ввести антитоксин. Раннее введение антитоксина эффективно снижает показатели смертности. В случае тяжелого ботулизма требуется поддерживающая терапия, в частности искусственная вентиляция легких, которая может требоваться в течение нескольких недель и даже месяцев. Антибиотики не требуются (за исключением случаев раневого ботулизма). Существует вакцина против ботулизма, но она редко используется, так как ее эффективность не оценена полностью и были зарегистрированы неблагоприятные реакции.