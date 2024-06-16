Стоматолог рассказал, в каких случаях не нужно ставить брекеты

Идеальный прикус и ровные зубы — большая редкость Даже незначительные отклонения от эталонных параметров нередко воспринимаются как серьёзные проблемы, требующие обязательного ортодонтического лечения. Но не всегда это верно. Врач-стоматолог рассказал «Секрету фирмы», в каких случаях брекеты не требуются.





В каких случаях не нужны брекеты

Лёгкая скученность зубов

Скученность, или тесное расположение зубов, — одно из самых распространённых показаний для установки брекетов. Действительно в большинстве случаев оно требует ортодонтического вмешательства.

Но если скученность передних зубов лёгкая и нет нарушения прикуса, то от брекетов вполне можно отказаться.

Незначительные аномалии положения зубов

Иногда природа наделяет человека лёгкими аномалиями в положении отдельных зубов — поворот, небольшое смещение или визуальное расхождение между ними.

Если при этом нет затруднений при жевании, в речи, не портится эстетический вид улыбки, то ортодонтическое вмешательство может и не потребоваться.

Возрастные изменения прикуса

По мере старения организма у людей нередко происходят изменения положения челюстей и зубов. Это может выражаться в сужении верхней челюсти, скученности фронтальной группы зубов, открытом прикусе или других нарушениях.

Если такие возрастные деформации не слишком выражены и не вызывают серьёзных эстетических или функциональных проблем, то можно не ставить брекеты.