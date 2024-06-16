Россиянам озвучили самые страшные симптомы ботулизма

В реанимацию московской инфекционной больницы уже попали десять человек с признаками опасного инфекционного заболевания.

Симптомы заражения при ботулизме проявляются через пять дней.

Чтобы вовремя обнаружить у себя этот недуг, специалист советует обратить внимание на несколько важных симптомов: рвота, диарея, раздвоение в глазах, сильная жажда, сложность глотания. Кроме того, могут возникать головные боли, слабость и бессонница.

«Самое страшное — нарушение дыхания!» —заявил хирург Александр Умнов.



Для нейтрализации токсина применяют специальную сыворотку, пишет NEWS.ru.

«На догоспитальном этапе чрезвычайно важно промыть желудок содой, много пить», — пояснил врач.

Ранее "СП" писала, что названы четыре вида продуктов, которые ежегодно приводят к смерти 2,7 млн человек.