Россиянам озвучили самые страшные симптомы ботулизма
В реанимацию московской инфекционной больницы уже попали десять человек с признаками опасного инфекционного заболевания.
Симптомы заражения при ботулизме проявляются через пять дней.
Чтобы вовремя обнаружить у себя этот недуг, специалист советует обратить внимание на несколько важных симптомов: рвота, диарея, раздвоение в глазах, сильная жажда, сложность глотания. Кроме того, могут возникать головные боли, слабость и бессонница.
«Самое страшное — нарушение дыхания!» —заявил хирург Александр Умнов.
Для нейтрализации токсина применяют специальную сыворотку, пишет NEWS.ru.
«На догоспитальном этапе чрезвычайно важно промыть желудок содой, много пить», — пояснил врач.
Ранее "СП" писала, что названы четыре вида продуктов, которые ежегодно приводят к смерти 2,7 млн человек.