Отравление ботулизмом в Москве: какие продукты заражены, число пострадавших

В Московских компаниях, которые поставляли еду с ботулизмом, прошли массовые обыски и изъятие документации, сообщает Telegram-канал «112». Какие последние новости об отравлении в столице?

Когда и почему началось отравление в Москве

Вчера утром, 15 июня, стало известно, что после употребления рыбной продукции 10 москвичей были госпитализированы с диагнозом ботулизм.

Известно, что трое ели консервы с тунцом, двое — лобио в вакуумной упаковке. Все они были доставлены в медицинские учреждения в тяжелом состоянии, двое из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Им оказывается вся необходимая помощь.

«Как минимум восемь человек попали в больницу, после того как поели консервированного тунца и лобио в Москве. У них диагностировали симптомы отравления и подозрение на ботулизм. Сейчас все пациенты находятся в инфекционных отделениях в разных больницах столицы, они в тяжелом состоянии. Роспотребнадзор проводит эпидемиологическое расследование. Продажа продукции, которая могла стать причиной заболевания, приостановлена», — сообщал Telegram-канал SHOT.



В столичном Роспотребнадзоре заявили, что реализация данной продукции была приостановлена, проводится эпидемиологическое расследование, а также выясняются поставщики и изготовители.

«Ведется приостановка реализации продукции, которая возможно стала причиной заболевания, выясняются поставщики и изготовители. По информации Департамента здравоохранения города Москвы массового отравления ботулизмом в Москве нет, речь идет о нескольких гражданах, поступивших в больницы с симптомами отравления и подозрением на ботулизм. Ботулизм — это инфекционное заболевание, которое не передается от человека к человеку», — сообщили в ведомстве.



Возбуждено ли уголовное дело, сколько всего пострадавших

В пресс-службе столичного СУ СКР вчера пояснили, что по факту массового отравления людей в Москве было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

«По данным следствия, в период с 14 по 15 июня 2024 года в городские больницы за медицинской помощью с признаками пищевого отравления обратилось более 10 человек. Установлено, что данные лица заказывали продукты питания через службы доставки. В настоящее время следователями столичного СКР проводятся обыски в местах реализации продуктов питания, допрашиваются потерпевшие и свидетели», — рассказали в ведомстве.



Авторы Telegram-канала «112» отметили, что сегодня в московских компаниях, доставлявших еду с ботулизмом, прошли обыски и выемки документов.

«Следователи и санитарные врачи пришли в „Экстра-2024“, „ Локалкитчен“ и „Умный ритейл“. Именно эти компании накормили людей тунцом и лобио, после которых пострадавшие попали в больницы», — заявили журналисты.



По данным Telegram-канала Mash, количество госпитализированных москвичей с диагнозом ботулизм выросло до 18 человек.