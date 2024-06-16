Врачи напомнили о жизненно важной роли холестерина

Вопреки заблуждениям, холестерин в организме совершенно необходим. Об этом напомнил врач Александр Шишонин в подкасте «За углом».

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Холестерин — важный компонент клеточных мембран, он участвует в производстве желчи и половых гормонов. Липопротеины переносят его из кишечника в печень, избытки доставляются обратно.

Если материала в организме недостаточно, у человека снижается сопротивляемость болезням, особенно раку. Холестерин следует контролировать, приводит рекомендацию эксперта издание «Актуальные новости».

Ранее стало известно, какие продукты снижают «плохой» холестерин после сорока лет. Врачи порекомендовали есть овсянку и авокадо.