Назван наиболее эффективный метод лечения ожирения

Представленный на ежегодной научной конференции Американского общества метаболической и бариатрической хирургии обзор 47 исследований доказывает, что из всех способов борьбы с излишним весом бариатрия (хирургический метод борьбы с ожирением) гарантирует самые устойчивые результаты, сообщает N + 1.

Анализ медицинской литературы за 2020–2024 годы провел коллектив сотрудников Нью-Йоркского университета во главе с Меган Дженкинс. Согласно полученным заключениям, бариатрическая хирургия снижает вес на 30 %, при этом спустя 8–10 лет результат сохраняется на уровне 25 %.

В то же время изменение образа жизни (диета и физическая активность) приводит к похуданию в среднем на 7,4 %, но спустя 4,1 года вес восстанавливается. Более заметная динамика была при приеме агонистов ГПП-1. В частности, пять месяцев еженедельных инъекций семаглутида снижают вес на 10,6 %, девять месяцев тирзепатида — на 21,1 %. Тем не менее после прекращения лечения в течение года возвращается примерно половина потерянного веса.

Соответственно, из всех трех вариантов лечения ожирения самое эффективное и целесообразное — бариатрия.