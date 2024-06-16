Аллерголог рассказал, как защититься от аллергии на тополиный пух

Врач-аллерголог, кандидат медицинских наук Надежда Логина рассказала, как защититься от аллергии на тополиный пух.

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В интервью изданию «Спорт-Экспресс» она заявила, что при цветении тополя возникает раздражение даже у здоровых людей, а у людей с аллергией на пыльцу растений проявляется сезонное обострение. Речь идёт о раздражение слизистой оболочки глаз и открытых кожных покровов.

По словам специалиста, семена тополя довольно крупные, чтобы попадать в органы дыхания, поэтому они не относятся к аллергенам. Однако их пушинки накапливают в себе пыльцу других растений и споры плесневых грибов, а уже они провоцируют сезонную аллергию.

В этой связи Логина советует избегать длительного пребывания в зоне цветущих тополей, а также обязательно проводить ежедневную влажную уборку дома, а после возвращения с улицы принимать душ и менять одежду. При обострении же сезонной аллергии она настоятельно рекомендует обратиться к врачу для подбора адекватной симптоматической терапии.

«При самостоятельной покупке лекарственных препаратов от аллергии в аптеке не всегда можно получить адекватное назначение, – предупредила кандидат медицинских наук. – Так как фармацевт не способен подобрать препараты именно для вашего случая. Поэтому для эффективного лечения лучше сразу обратиться медицинское учреждение».



При этом доктор подчеркнула, что в настоящее время для лечения аллергии используются современные медицинские методы, которые проводятся после сезона цветения.

«Это аллерген-специфическая иммунотерапия (АСИТ), которая подразумевает под собой прививку с небольшим количеством аллергенов, а также аутолимфоцитная терапия. Это когда собственные иммунные клетки (лимфоциты) используются для восстановления нарушений иммунитета», – резюмировала Логина.



Как ранее сообщала «Свободная Пресса», врач-педиатр, аллерголог-иммунолог Альбина Лютоева дала советы, как правильно принимать лекарства от аллергии.