Распространяющееся в Японии заболевание способно убить за два дня

Заболевание, которое появляется из-за редкой плотоядной бактерии в Японии, может убить человека в течение двух суток, следует из данных Национального института инфекционных заболеваний Японии.

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Институт отслеживает заболеваемость синдрома стрептококкового токсического шока с 1999 года. Эксперты сообщили, что ко 2 июня 2024 года в стране выявлено 977 случаев, что на 36 больше, чем в прошлом году.

Обычно заболевание вызывает отек и боль в горле у детей, известные как ангина, но некоторые типы бактерий могут привести к быстрому развитию симптомов: боль и отек конечностей, лихорадку, низкое кровяное давление, проблемы с дыханием, недостаточную работу органов и летальный исход.

Чаще заболеванию подвержены пожилые люди, однако есть и исключения. Ученые предупреждают, что смерть может наступать внезапно. Если утром пациент заметил отек стопы, к полудню он может дойти до колена, а смерть наступить в течение 48 часов.

Ранее мы писали, что Минздрав предложил сделать онкологию профессиональным заболеванием.