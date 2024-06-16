Главный онколог Нижегородской области рассказал о ранней диагностика рака

В канун празднования Дня медика гостем "Делового завтрака" в редакции Приволжского филиала "Российской газеты" стал Сергей Гамаюнов - главный онколог Нижегородской области, главврач ГАУЗ НО НИИКО "Нижегородский областной клинический онкологический диспансер". Он рассказал о ранней диагностике рака и пояснил, что считает лучшим подарком к 50-летнему юбилею каждого человека.

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Николай Блохин, Борис Петерсон, Николай Трапезников - величайшие российские онкологи, чьими именами названы сегодня крупнейшие клиники, выходцы из нижегородской школы, оставившие после себя множество учеников и последователей. Сильнейшим в области исследований и лечения онкологии Нижний Новгород остается и по сей день. НИИ клинической онкологии - самое крупное медицинское учреждение - ежедневно помогает сотням нижегородцев побороть страшный недуг.

Сергей Викторович, само по себе известие о том, что у человека онкозаболевание, приводит его в шок, в то же время общим словом "рак" называют больше сотни болезней. А все ли они смертельно опасны?

Сергей Гамаюнов: До сих пор есть представление об онкологии как о безнадежной истории. На деле все совершенно не так: даже те виды опухолей, которые особенно опасны в запущенных случаях, неплохо поддаются лечению, если застать их на ранней стадии.

И беспристрастная статистика это подтверждает?

Сергей Гамаюнов: Именно! Судите сами: за год в Нижегородской области диагностируется больше 18 тысяч онкозаболеваний, но при этом в прошлом году у нас исторические минимумы по одногодичной летальности, она ниже трети случаев.

Но очень важно внимание к своему здоровью. Ведь когда появились какие-то признаки заболевания, это всегда не ранняя стадия. А задача врача - найти даже не первую стадию опухоли, а предопухолевые изменения. Для этого человек должен приходить на профосмотр даже чувствуя себя абсолютно здоровым.

Простой пример: пик заболеваемости злокачественными новообразованиями кишки приходится на 55 лет. Мы точно знаем, что это никогда не возникает на пустом месте: стадия развития порой из абсолютно доброкачественных полипов занимает примерно пять лет. Врачи шутят (хотя доля правды в этой шутке велика), что "лучший подарок на 50-летний юбилей - сертификат на колоноскопию".

И в молочной железе от предопухолевой патологии до рака тоже два-три года. Соответственно маммограмма раз в пару лет, начиная с 40 лет, может спасти женщину. Большинство онкозаболеваний предотвратить на предопухолевой стадии проще и эффективнее. И для пациента это проходит с гораздо меньшими последствиями: даже в случае необходимости операции е объем будет существенно меньше.

Ведь профосмотры на сегодня входят в программу диспансеризации, предоставлены все условия, медицинская программа в рамках ОМС. Более того, все работодатели обязаны выдавать один день на прохождение осмотра тем категориям, которым в этом году, в этом возрасте положено его проходить. Но часто мы отмахиваемся, некогда, мол.

Многие считают, что поверхностная пробежка по врачам не поможет обнаружить проблему, особенно когда ничего и не беспокоит.

Сергей Гамаюнов: Неверный подход - проверяться регулярно нужно обязательно! Все специалисты, в частности мы, онкологи, плотно работают с первичным звеном, нашими коллегами, объясняя им, как правильно и как логично проводить различные профилактические осмотры. А если внимательно посмотреть саму программу диспансеризации, в ней учтены как раз особенности пола, возраста, другие моменты. Пройденный грамотный стандарт, случись что, уже будет отличным подспорьем для более узкого диагноза. Поверьте - если болезнь затянуть, все равно потом путь к нам. Но методы лечения будут более серьезные. А ведь при всех, подчеркну, ранних стадиях онкозаболеваний сейчас можно использовать очень сохранные, нетравматичные методы лечения. Я вспоминаю, какой была онкология, когда я пришел в профессию 20 лет назад, и как она поменялась, особенно за последние пять лет, - небо и земля! Мы всегда на стыке с наукой, технологиями: огромное количество методик и диагностик лечения появляется практически ежедневно.

Не так давно на базе вашего Дзержинского филиала был создан уникальный центр хирургии, где проводят лечения непростой локализации: зона малого таза. Таких отделений немного, плюс на его же базе проходит лечение очень сложной группы пациентов с осложнениями после лучевой терапии. За совместную работу, проделанную с федеральными коллегами из Обнинска и командой из Курска, ваш центр удостоен не в первый раз премии "Призвание". Это огромный труд и постоянное развитие, примите поздравления! Можно ли сказать, что онколог как никто другой вынужден существенно обновлять свои профессиональные знания и представления, чтобы успевать за интенсивными переменами?

Сергей Гамаюнов: И учимся всегда, и сами обучаем: наши врачи регулярно участвуют и с докладами на конференциях, и с проведением мастер-классов на нашей территории. Лишь за прошлый год прошло более 80 таких мероприятий различного уровня. В еженедельном режиме проводим различные семинары, школы, лекции, круглые столы, чтобы передать знания, синхронизироваться в нашей работе и, разумеется, для непрекращающегося оказания консультативной помощи.

Вообще в рамках национального проекта работает колоссальная вертикальная программа, все идет под жестким контролем федеральных центров. К слову, парадоксально помог и ковид: сильно стимулировались различные телемедицинские технологии, и сейчас нет никаких сложностей консультации с федеральным центром. Для этого не надо пациенту ехать за 400 км в Москву, все организовываем непосредственно на своей территории. У нас в год более семи тысяч таких консультаций для пациентов.

И лечиться уже после прохождения всех консультаций и постановки окончательного диагноза тоже можно у себя на Нижегородчине - все условия позволяют. Мы получили новое оборудование, серьезно отлажено лекарственное обеспечение: объем финансирования на лекарственные препараты увеличился вчетверо. А иммунотерапия и таргетная терапия перестала быть каким-то исключением: уже не десятки, а сотни пациентов реально получают это лечение.

Мы переходим на более жесткую систему работы: структурно все лечение очень регламентировано так, чтобы каждый российский пациент, независимо от того, лечится он в столичном онкоцентре или в центральной районной больнице, получил лечение не ниже уровня, прописанного у нас в клинических рекомендациях. И замечу, что уровень этот сильно выше, чем во многих странах и Европы, и Азии.

Убедительно и оптимизма добавляет. Совет тем, кто неожиданно для себя столкнулся с этой проблемой: каков простой и верный алгоритм действий?

Сергей Гамаюнов: Для начала обсудить с врачом свой случай: где есть проявление опухоли, стадия болезни и какие планируются этапы лечения. Есть смысл уточнить, какие есть медицинские организации, проводящие лечение по данному направлению. Мы очень открыты в плане дополнительных консультаций: коллегиальное мнение позволяет врачам сориентироваться в правильности принятых решений. Чем отличается онкология от практически всех других специальностей? На сегодня законодательно только по нашей локализации прописано, что и обследование, и лечение никогда у онкологического пациента не может приниматься одним врачом. У нас есть понятие консилиума. И даже если пациент всех участников не видит, он может быть уверен, что оптимальный результат лечения - общая цель!