Аллерголог объяснил, как понять, какое насекомое вас укусило

Аллерголог Шабалина: укусы слепней и шершней самые болезненные. Лето — пора максимальной активности насекомых. От них сложно скрыться и на улице, и дома. При этом далеко не всегда получается увидеть, кто именно вас ужалил. Как узнать это по ощущениям и следу укуса, «Доктору Питеру» объяснила врач высшей категории, аллерголог-иммунолог Оксана Шабалина.

© Кадр из фильма "Человек-паук" 2002 года

Как понять, какое насекомое укусило

Реакции на укус

Врач объяснила, что реакция на укус зависит от вида насекомого, возраста человека, особенностей и состояния его организма, аллергии и так далее.

Но в целом все реакции на укус можно разделить на 3 вида.

Аллергические: шмель, оса, пчела, шершень.

шмель, оса, пчела, шершень. Токсические: муравьи, скорпионы, тарантулы, каракурты.

муравьи, скорпионы, тарантулы, каракурты. Отёки, краснота, припухлость и болезненность мягких тканей: мошка, комар, клещ, овод, жук, муха.

Признаки укусов

Паук: остаются две точки.

остаются две точки. Пчела обычно видно её жало. Место укуса сильно горит, болит, отекает, краснеет и припухает.

обычно видно её жало. Место укуса сильно горит, болит, отекает, краснеет и припухает. Осы и шмели: то же самое, но без жала.

то же самое, но без жала. Слепень и шершень: их укусы очень болезненные. Нередко из-за них возникают реакции лимфатических узлов, потеря сознания, развитие анафилактического шока вплоть до летального исхода.

их укусы очень болезненные. Нередко из-за них возникают реакции лимфатических узлов, потеря сознания, развитие анафилактического шока вплоть до летального исхода. Клещ обычно остаётся на коже на несколько часов. После этого укус можно распознать по пятну: красное по центру, вокруг — белое кольцо, а вокруг него ещё одно красным кольцо, но уже большего размера. Это опасный признак, указывающий на риск болезни Лайма, отметила врач.

Ранее врач-инфекционист Андрей Поздняков рассказал, как определить, что вас укусил заразный комар. Есть 4 признака.