Тренер рассказал, как распознать синдром перетренированности

Тренер Павловская: перетренированность может ухудшить спортивные результаты. В погоне за спортивной формой завсегдатаи тренажёрных залов могут пропадать там каждый день. И очень зря. Делать перерывы, оказывается, не менее важно, чем регулярно тренироваться. Если не давать организму восстанавливаться, может развиться синдром перетренированности. Заметить его можно по трём основным признакам.

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Как распознать синдром перетренированности

У этого синдрома есть три характерных признака, объяснила тренер-эксперт сети фитнес-клубов Pride Fitness Татьяна Павловская:

Постоянная усталость и слабость. Вы достаточно спите и отдыхаете, но всё равно всегда без сил; Ухудшение спортивных результатов. Вы вроде бы исправно занимаетесь в тренажёрке, а показатели всё хуже и хуже. Возможно, нужно скорректировать нагрузку не в большую, а в меньшую сторону; Частые травмы и боли в мышцах и суставах тоже могут указывать на перетренированность, сказала эксперт «Газете.ru».

Кому грозит синдром перетренированности

Даже если вы не профессиональный спортсмен, вы всё равно можете столкнуться с таким синдромом. В зоне риска:

Неподготовленные люди, организм которых не способен дать достаточно энергии для тех нагрузок, которые они выбрали;

Люди с какими-то заболеваниями, о которых сам человек может не знать и которые могут обостриться на фоне нагрузок, рассказала «Секрету» заведующая лечебно-диагностическим отделением Клиники нервных болезней Сеченовского университета Татьяна Насонова.

Как избавиться от синдрома перетренированности — читайте тут.