Тренер рассказал, как распознать синдром перетренированности

Как понять, что пора временно завязать со спортзалом? Чек-лист от фитнес-инструктора
Тренер Павловская: перетренированность может ухудшить спортивные результаты. В погоне за спортивной формой завсегдатаи тренажёрных залов могут пропадать там каждый день. И очень зря. Делать перерывы, оказывается, не менее важно, чем регулярно тренироваться. Если не давать организму восстанавливаться, может развиться синдром перетренированности. Заметить его можно по трём основным признакам.
Как распознать синдром перетренированности
У этого синдрома есть три характерных признака, объяснила тренер-эксперт сети фитнес-клубов Pride Fitness Татьяна Павловская:
- Постоянная усталость и слабость. Вы достаточно спите и отдыхаете, но всё равно всегда без сил;
- Ухудшение спортивных результатов. Вы вроде бы исправно занимаетесь в тренажёрке, а показатели всё хуже и хуже. Возможно, нужно скорректировать нагрузку не в большую, а в меньшую сторону;
- Частые травмы и боли в мышцах и суставах тоже могут указывать на перетренированность, сказала эксперт «Газете.ru».
Кому грозит синдром перетренированности
Даже если вы не профессиональный спортсмен, вы всё равно можете столкнуться с таким синдромом. В зоне риска:
- Неподготовленные люди, организм которых не способен дать достаточно энергии для тех нагрузок, которые они выбрали;
- Люди с какими-то заболеваниями, о которых сам человек может не знать и которые могут обостриться на фоне нагрузок, рассказала «Секрету» заведующая лечебно-диагностическим отделением Клиники нервных болезней Сеченовского университета Татьяна Насонова.
Как избавиться от синдрома перетренированности — читайте тут.