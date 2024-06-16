Лор рассказал, как распознать рак носоглотки и гортани

ЛОР Калашников: при раке носоглотки и гортани становится трудно глотать. По его словам, эти заболевания часто выявляют только на 2–й или 3-й стадии. При этом их первые симптомы можно заметить самостоятельно. Загвоздка в том, что они бывают и при других, менее страшных заболеваниях. Какие сигналы организма не стоит игнорировать, рассказал врач-отоларинголог Александр Калашников.

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По его словам, эти заболевания часто выявляют только на 2–й или 3-й стадии. При этом их первые симптомы можно заметить самостоятельно. Загвоздка в том, что они бывают и при других, менее страшных заболеваниях. Какие сигналы организма не стоит игнорировать, рассказал врач-отоларинголог Александр Калашников.

Признаки рака носоглотки и гортани:

Дискомфорт;

Боль;

Ощущение инородного тела;

Ощущение комка в горле;

Трудности с дыханием носом или глотанием;

Осиплость голоса;

Постоянные кровотечения из носа.

Эти симптомы бывают и при других заболеваниях, но если они с вами уже долго — не затягивайте с походом к к врачу. Калашников объяснил, что при таких типах рака, даже если опухоль ещё небольшая, уже могут активно развиваться метастазы в другие органы.

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