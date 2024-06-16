Лор рассказал, как распознать рак носоглотки и гортани

Рак носоглотки и гортани маскируется под обычные болезни. Как его не пропустить?
ЛОР Калашников: при раке носоглотки и гортани становится трудно глотать. По его словам, эти заболевания часто выявляют только на 2–й или 3-й стадии. При этом их первые симптомы можно заметить самостоятельно. Загвоздка в том, что они бывают и при других, менее страшных заболеваниях. Какие сигналы организма не стоит игнорировать, рассказал врач-отоларинголог Александр Калашников.
По его словам, эти заболевания часто выявляют только на 2–й или 3-й стадии. При этом их первые симптомы можно заметить самостоятельно. Загвоздка в том, что они бывают и при других, менее страшных заболеваниях. Какие сигналы организма не стоит игнорировать, рассказал врач-отоларинголог Александр Калашников.
Признаки рака носоглотки и гортани:
- Дискомфорт;
- Боль;
- Ощущение инородного тела;
- Ощущение комка в горле;
- Трудности с дыханием носом или глотанием;
- Осиплость голоса;
- Постоянные кровотечения из носа.
Эти симптомы бывают и при других заболеваниях, но если они с вами уже долго — не затягивайте с походом к к врачу. Калашников объяснил, что при таких типах рака, даже если опухоль ещё небольшая, уже могут активно развиваться метастазы в другие органы.
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