Врач перечислил вредные привычки в туалете для мочевого пузыря

Обычно люди не задумываются над тем, как правильно ходить в туалет. Между тем многие привычные действия, такие как «зависание» над стульчаком или походы «на дорожку» могут привести к фатальным проблемам со здоровьем.

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Доктор Масарат Джилани, семейный врач, специализирующийся на здоровье мочевого пузыря, перечислила пять основных ошибок похода в туалет по-маленькому.

Сидеть прямо

Доктор Джилани отмечает, что чаще всего люди сидят на унитазе неправильно: держат спину ровно или вовсе отказываются назад. На самом деле такое положение тела может помешать полному опорожнению мочевого пузыря.

Вместо этого она рекомендует наклониться вперёд и положить локти на колени. Так вы расслабите мышцы таза и поможете мочевому пузырю полностью избавиться от содержимого.

Тужиться

Напрягаться при мочеиспускании нежелательно.

«Когда вы сильно тужитесь, вы на самом деле активируете мышцы тазового дна, хотя на самом деле вам следует их расслаблять. Со временем это может сбить с толку ваш мочевой пузырь, научив мышцы делать противоположное тому, что они должны делать естественным образом», — отметила специалист.



Если же вам нужно тужиться, значит, у вас уже есть какая-то проблема. И стоит показаться врачу.

Зависать над унитазом

Этот пункт больше касается женщин — из-за особенностей строения мочеполовой системы. Часто бывает, что дамы не садятся на унитаз, а как бы зависают над ним. Особенно это часто случается в общественных туалетах.

Доктор предупреждает, ваше «тазовое дно ненавидит» такой способ, несмотря на его логичность (мало кто хочет прикасаться к грязным предметам своими интимными частями). Но факт есть факт.

«Ваши мышцы тазового дна не могут полностью расслабиться в этом положении, что препятствует полному опорожнению мочевого пузыря. Со временем это может сделать ваш мочевой пузырь менее функциональным», — отметила врач.



Если протереть стульчак нет возможности — остаётся лишь «зависнуть», в таком случае Джилани советует поддержать часть своего веса, опираясь на дверь или стену. Это снимет давление на тазовое дно и хоть немного сгладит ситуацию.

Ходить в туалет «на всякий случай»

Если вы имеете привычку сходить по-маленькому «на дорожку» или «на всякий случай», задумайтесь. По словам Джилани, такая привычка может привести к необратимому повреждению мочевого пузыря: ваш мочевой пузырь станет чрезмерно активным.

Значит, вы чаще будете хотеть в туалет, а в будущем и вовсе, возможно, не сможете контролировать потерю небольшого количества мочи.

«Вместо этого всегда слушайте своё тело и ходите только тогда, когда вам нужно», — отметила врач.



Терпеть

Это тоже плохая идея, предупреждает доктор Джилани. Воздержание аналогично может ослабить ваш мочевой пузырь и сделать его более подверженным инфекциям мочевыводящих путей.

Последнее связано с тем, что редкие походы в туалет не позволяют в достаточной степени очистить ваши мочевыводящие пути от бактерий. В этом случае они начинают активнее размножаться и могут вызывать инфекционное заболевание. Инфекции мочевыводящих путей опасны тем, что могут добраться до почек, а там недалеко до почечной недостаточности и даже заражения крови.

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