ХОБЛ — скрытая болезнь, забирающая миллионы жизней в год. Интервью с доктором наук

Что объединяет 45-летнего курильщика, живущего в мегаполисе, и жительницу небогатой страны, проводящую дни и ночи у кухонной плиты? Риск развития ХОБЛ. Это заболевание не возникает стремительно, так как для его появления требуется совокупность многих факторов. Но на запущенной стадии ХОБЛ плохо поддается лечению. О том, как распознать заболевание, чтобы не было слишком поздно, кто находится в зоне риска и как эти риски минимизировать, «Ленте.ру» рассказал главный внештатный специалист-профпатолог Минздрава РФ, заслуженный деятель науки РФ, член-корреспондент РАН, доктор медицинских наук Игорь Бухтияров.

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«Лента.ру»: Игорь Валентинович, расскажите простыми словами, что такое ХОБЛ. Чем эта болезнь принципиально отличается от других?

Игорь Бухтияров: ХОБЛ — это заболевание, при котором возникает сужение, то есть обструкция бронхов и снижение скорости воздушного потока. Эта болезнь развивается из-за воспалительной реакции дыхательных путей и легких в ответ на контакт с вредными частицами или газами.

Симптомы ХОБЛ действительно могут быть схожи с симптомами других заболеваний дыхательной системы, в первую очередь бронхиальной астмы. Ключевое отличие этих заболеваний в том, что при астме сужение бронхов кратковременное и обратимое: снять спазм и вернуть бронхи в исходное состояние можно с помощью препаратов.

При ХОБЛ бронхи сужаются постепенно в течение долгого времени, и этот процесс обратим лишь частично. С помощью препаратов можно купировать обострение и замедлить прогрессирование заболевания, однако вернуть бронхи в то состояние, которое было до болезни, увы, нельзя. Этим, в частности, объясняется высокий уровень инвалидизации и смертности от ХОБЛ.

Более 3 млн человек ушли из жизни из-за ХОБЛ в 2019 году (по данным ВОЗ).

Сегодня многие заболевания молодеют. Можно ли сказать так и про ХОБЛ?

Эта болезнь обычно возникает у людей старше 45 лет, поскольку для ее развития нужно, чтобы факторы риска воздействовали на человека долгое время. Если заболевание диагностируют в более молодом возрасте, высока вероятность, что оно возникло вследствие генетических факторов. В таком случае рекомендуется провести генетическое обследование на предмет дефицита белка альфа1-антитрипсина.

А кто именно находится в зоне риска развития ХОБЛ?

Среди основных факторов риска — курение, загрязнение окружающей среды, загрязнение жилых помещений, наличие бронхиальной астмы или гиперреактивности бронхов. Влияют и профессиональные факторы, прежде всего — контакт с промышленными аэрозолями. Постоянный контакт с ними, а также с дымом или различными химическими веществами увеличивает вероятность развития ХОБЛ в 1,2-3,6 раза.

«Фактором профессиональной ХОБЛ может быть практически любой аэрозоль, присутствующий на рабочем месте. Например, угольная пыль, железная пыль в металлургической промышленности, строительная пыль, конденсаты химических веществ», — Игорь Бухтияров, профпатолог, доктор медицинских наук.



Повышенный риск развития ХОБЛ есть у рабочих горнорудной, металлургической и машиностроительной промышленности, строителей, сотрудников предприятий, связанных с переработкой бумаги, зерна, хлопка.

«Наиболее неблагоприятно сочетание нескольких факторов: например, курения и работы на вредном производстве. Как говорилось выше, есть и генетический фактор — врожденный дефицит альфа 1-антитрипсина, особого белка, защищающего легкие», — Игорь Бухтияров, профпатолог, доктор медицинских наук.



Значит ли это, что жители мегаполисов болеют чаще жителей пригородов?

Один из факторов риска — это загрязнение воздуха, поэтому естественно, что жители мегаполисов имеют больший риск развития заболевания, чем жители сельской местности. Бывают и региональные особенности: наличие большого количества промышленных предприятий, особенности энергетики — например, использование угля для ТЭЦ, и многое другое.

Как часто курение приводит к этой болезни?

Большинство случаев ХОБЛ приходится на курильщиков: примерно 80-90 процентов. Однако в эту статистику входят и те случае заболевания, которые вызваны сочетанием неблагоприятных факторов — например, курения и работы на вредном производстве.

Типичный портрет пациента с ХОБЛ выглядит так: курящий мужчина старше 45 лет, который живет в крупном индустриальном городе и работает на промышленном производстве.

В странах с низким и средним уровнем доходов картина немного другая. Там ХОБЛ часто развивается из-за загрязнения жилища — например, при приготовлении пищи на открытом огне: на него приходится около трети всех случаев болезни. Поэтому там чаще болеют женщины.

Может ли к ХОБЛ привести инфекция?

Инфекция может стать дополнительным триггером заболевания или обострения, однако ХОБЛ все-таки развивается именно из-за хронического воспаления бронхов, которое вызвано контактом с вредными частицами.

Сама по себе инфекция вряд ли приведет к ХОБЛ, а вот если она накладывается на другие факторы — риск развития болезни выше.

Реально ли распознать эту болезнь на ранней стадии?

Заболевание может долгое время протекать без выраженных клинических проявлений, поэтому самостоятельно заподозрить у себя ХОБЛ сложно. Первые симптомы, с которыми пациенты обращаются к врачу, — это кашель, часто с выделением мокроты, и одышка. Проблема заключается в том, что кашель и одышка у курильщиков встречаются повсеместно, поэтому их часто игнорируют.

Симптомы развиваются постепенно, человек адаптируется к ним, не считая свое состояние отклонением от нормы. В результате многие обращаются к врачу и получают диагноз поздно, когда болезнь уже дошла до тяжелой стадии.

А как вообще диагностируют ХОБЛ?

Первый этап — сбор анамнеза, оценка факторов риска и длительности их воздействия. Второй — инструментальные исследования, в первую очередь спирометрия. Она проводится с помощью специального прибора — спирометра, который показывает, какой объем воздуха проходит через легкие, и помогает оценить наличие сужения в бронхах. Это безопасная, простая и эффективная процедура.

Основная сложность в диагностике ХОБЛ в том, чтобы пациент в принципе пришел к врачу, потому что очень часто выраженные симптомы появляются уже на тяжелой стадии заболевания.

Можно ли сказать, что официальная статистика заболеваемости отличается от реальной?

Да, можно. Данные многих научных эпидемиологических исследований сильно расходятся с показателями распространенности ХОБЛ, фигурирующими в официальных отчетах. Иногда цифры отличаются очень значительно, в десятки раз.

До 11 млн человек может доходить количество больных ХОБЛ в России. По официальным данным их около миллиона.

Причины этого требуют научного изучения, однако при беглом взгляде на проблему можно заметить, что официальная статистика основана на анализе только тех граждан, которые стоят на учете в медицинских учреждениях, а это, как правило, уже пациенты с ярко выраженной болезнью.

У большей же части пациентов заболевание находится на ранней стадии, но они за помощью не обращаются. Они идут к врачу и получают диагноз только тогда, когда уже сильно беспокоит одышка, то есть болезнь дошла до тяжелой стадии.

Можно ли как-то улучшить процесс диагностики?

Упор должен быть сделан на качественное проведение профилактических и обязательных медицинских осмотров, диспансеризации, особенно людей, которые находятся в группе риска: например, тех, кто работает на производствах. И это задача не только системы здравоохранения, но и работодателей.

Недавно Минздрав закрепил возможность проводить диспансерное наблюдение сотрудников силами работодателя.

А есть ли шанс излечиться от ХОБЛ?

Это хроническое заболевание, поэтому полностью вылечить пациента, к сожалению, нельзя. В идеале усилия и самого человека, и системы здравоохранения должны быть направлены на профилактику заболевания. Если диагноз уже поставлен — на то, чтобы замедлить прогрессирование болезни.

Есть два направления терапии ХОБЛ: немедикаментозная и медикаментозная. Основа немедикаментозной терапии — это отказ от курения и попытка свести к минимуму другие факторы риска. При этом подходе пациенты занимаются дыхательной гимнастикой, проходят реабилитацию, а в особенно тяжелых случаях получают кислородную поддержку.

Медикаментозную терапию начинают, как правило, с бронхорасширяющих препаратов. При тяжелых формах ХОБЛ с обострениями в анамнезе применяют комбинированные препараты, которые содержат, помимо бронхорасширяющих, еще и противовоспалительные компоненты, которые воздействуют на причину развития заболевания — воспаление — и за счет этого помогают снизить риск обострений в будущем.

Используют ли в России какие-то новые методы лечения болезни? Например, имплантацию эндобронхиального клапана?

Имплантация эндобронхиального клапана — это относительно новый метод лечения тяжелой формы ХОБЛ. Сейчас она считается возможным дополнением в том случае, когда медикаментозная терапия неэффективна.

Говорить об однозначной эффективности этого метода пока рано, так как нужно накопить информацию по данному методу лечения.

А что насчет трансплантации клеток собственных легких? Этот метод набирает популярность на Западе.

Мы не можем однозначно сказать, что пересадка поможет кардинально исправить ситуацию и будет эффективнее медикаментозной терапии. Согласно действующим международным документам (GOLD), медицинское сообщество пока с осторожностью относится к таким методам лечения.

А что еще делают в России для борьбы с этой болезнью?

Сейчас активно обсуждают вопрос о включении ХОБЛ в перечень социально значимых заболеваний и о разработке мер по борьбе с ней. Де-факто ХОБЛ действительно является социально значимым заболеванием, так как соответствует всем необходимым критериям: высокая инвалидность, высокая смертность и снижение продолжительности жизни.

По данным Центрального научно-исследовательского института организации и информатизации здравоохранения Минздрава, в России смертность от ХОБЛ сопоставима со смертностью от инфаркта миокарда, инсульта, диабета, туберкулеза и ряда других заболеваний, которые признаны социально значимыми и для борьбы с которыми были приняты государственные программы.

При этом заболевание хорошо контролируется: регулярное наблюдение у врача и своевременное назначение препаратов помогают замедлить прогрессирование, предотвратить обострения и, как следствие, сохранить качество жизни и трудоспособность человека.

«Борьба с ХОБЛ должна быть системной, и меры должны быть приняты такие же, как при других социально значимых заболеваниях, включая своевременную постановку диагноза, создание регистра пациентов, льготное лекарственное обеспечение, независимо от статуса инвалида», — Игорь Бухтияров, профпатолог, доктор медицинских наук.



Но сегодня право на бесплатные лекарства при ХОБЛ имеют лишь отдельные социальные группы, прежде всего люди с инвалидностью. Зачастую у этих пациентов заболевание приобрело необратимый характер.

То есть многим приходится покупать лекарства самим. А если бы они были бесплатными, как это повлияло бы на статистику?

Такая мера была бы оправданной с точки зрения соотношения возможных затрат и ущерба, который удастся предотвратить. Чем раньше мы начинаем лечение, тем оно эффективнее не только с медицинской, но и с экономической точки зрения: лечение на ранних стадиях эффективнее, чем на поздних, а профилактика, в свою очередь, эффективнее лечения на ранних стадиях.

Ученые подсчитали, что затраты на компенсацию ущерба здоровью от ХОБЛ в 30-40 раз превышают затраты на профилактику заболевания.

Доступ к льготным лекарствам должен быть на самых ранних этапах болезни — до того, как человек стал инвалидом.

Если эту болезнь нельзя вылечить, значит, с ней нужно жить. Сколько в среднем живут люди с ХОБЛ после постановки диагноза?

На этот вопрос однозначного ответа нет. В большей степени прогноз зависит от того, бросил человек курить или нет. При полном отказе от курения и полноценном лечении заболевание может прогрессировать медленно, если нет отягощающих факторов.

Если человек не лечится и продолжает курить, а еще и имеет отягощающие факторы, то заболевание может быстро привести к ухудшению состояния и потребности в кислородной поддержке.

Правда ли, что эта болезнь всегда приводит к инвалидности?

Это зависит от стадии заболевания и от того, когда оно было выявлено. ХОБЛ на начальной стадии никак не ограничивает человека. Такие люди могут продолжать работать и вести полноценную жизнь — конечно, при условии регулярного наблюдения у врача.

«К сожалению, на поздних стадиях ХОБЛ очень часто приводит к утрате трудоспособности. В России доля пациентов со среднетяжелой, тяжелой и крайне тяжелой степенью ХОБЛ, которые имеют инвалидность, доходит до 70 процентов», — Игорь Бухтияров, профпатолог, доктор медицинских наук.



Но качество жизни, конечно, ухудшается. Например, появляется тяжелая одышка, которая сильно затрудняет выполнение даже простых бытовых дел. Это большая проблема, так как около 40 процентов пациентов с ХОБЛ — это люди трудоспособного возраста, которые становятся инвалидами и не могут больше работать.

Могут ли из-за ХОБЛ появиться другие заболевания?

Могут, и в первую очередь под ударом сердечно-сосудистая система. ХОБЛ ассоциирован с такими заболеваниями, как артериальная гипертензия, ишемическая болезнь сердца, фибрилляция предсердий.

Установлено, что при снижении объема выдыхаемого воздуха на 10 процентов риск развития ишемической болезни сердца возрастает на 20 процентов, а риск фатальных последствий из-за болезней сердца — на 14 процентов.

Также ХОБЛ может сопровождаться депрессией, тревожными расстройствами, остеопорозом. Список довольно внушительный.

Как меняется жизнь после постановки этого диагноза? Как вести себя родным и близким заболевшего?

Как и многие другие хронические заболевания, ХОБЛ приводит к снижению качества жизни, а часто и к полной утрате трудоспособности. Поэтому люди с этим заболеванием, безусловно, нуждаются в поддержке окружающих.