Хирург назвал самые страшные и болезненные симптомы ботулизма

Симптомы отравления при ботулизме наступают обычно через пять дней, заявил NEWS.ru преподаватель медфака Государственного университета просвещения, хирург Александр Умнов. По его словам, у больных начинается рвота, диарея и тяжелое повреждение нервной системы, которое приводит к затруднению дыхания.

© Unsplash

Больные жалуются на «сетку перед глазами», раздвоение в глазах. После возникает жажда, расстройство слюноотделения и акта глотания. После возникают головные боли, слабость, утомляемость, бессонница. Самое страшное — нарушение дыхания! — сообщил врач.



По его словам, лечение заключается в выведении токсина, восстановлении дыхательной, сердечной деятельности, восстановление водно-электролитного баланса. Для нейтрализации токсина применяют противоботулиническую сыворотку.

На догоспитальном этапе чрезвычайно важно промыть желудок содой, много пить, — резюмировал он.



Ранее инфекционист Юрий Венгеров предупреждал об угрозе заразиться ботулизмом. Эти бактерии могут содержаться в консервированных овощах, грибах, рыбе, мясе. Благоприятным условием для роста бактерий является низкое содержание кислорода в определенном сочетании с температурой хранения и параметрами консервации.