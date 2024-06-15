Хирург раскрыл, в каких консервах может прятаться ботулизм

Ботулизм, которым заразились порядка 10 москвичей после употребления рыбной продукции, представляет собой инфекционное заболевание, вызванное бактерией Clostridium botulinum (клостридия ботулини), сообщил NEWS.ru преподаватель медфака Государственного университета просвещения, хирург Александр Умнов. По его словам, чаще всего эта бактерия встречается в консервированных грибах и тушенке. Врач посоветовал не есть продукты из вздувшейся консервной банки.

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Ботулизм — это инфекционное заболевание, причиной которого является бактерия клостридия ботулини. Эта бактерия анаэроб, то есть функционирует только в среде без воздуха в кислороде. Данные бактерии обитают в почве. Распространяются в виде спор, которые устойчивы к различным факторам внешней среды, — рассказал он.



Умнов пояснил, что споры Clostridium botulinum выдерживают кипячение до 100 градусов около семи часов. При этом, как отметил эксперт, они быстро разрушаются в автоклавах для стерилизации и герметизации — при температуре более 130 градусов это произойдет примерно за 30 минут.

В комфортной бескислородной среде происходит размножение бактерий с образованием ботулотоксина — одного из самых страшных ядов для живого. К счастью, токсин разрушается спустя 5–10 минут обычного кипячения. Однако лучше миллион раз подумать и не покупать вздувшиеся консервы, — посоветовал врач.



Клостридии и вырабатываемые ими токсины при ненадлежащей обработке накапливаются в продуктах — например, в консервированных грибах и тушенке, добавил Умнов. По его словам, попадая в организм человека, они «вредят по полной программе».

Юрист Илья Русяев ранее сообщил NEWS.ru, что производители и продавцы рыбной продукции, из-за которой могло произойти массовое отравление ботулизмом в Москве, рискуют быть привлечены как к административной, так и к уголовной ответственности. По его словам, наказание будет зависеть от тяжести последствий случившегося.

По данным РЕН ТВ, массовое отравление произошло в Москве после употребления рыбы. В настоящее время известно о 10 пострадавших. Все они госпитализированы в тяжелом состоянии, двое из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Проведенные анализы выявили ботулизм. Роспотребнадзор начал проверку.