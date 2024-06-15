Первая партия препарата от болезни Бехтерева, получившего название "Сенипуруг", вышла в гражданский оборот в России. Об этом сообщило российское министерство здравоохранения.

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"В России выпустили первую партию препарата от болезни Бехтерева", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.



Препарат произведен в результате совместной работы ученых из РНИМУ им. Н. И. Пирогова Минздрава России, Института биоорганической химии имени академиков М. М. Шемякина и Ю. А. Овчинникова РАН и российской фармакологической компании "Биокад", уточнил Минздрав.

22 мая министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что инновационный лекарственный препарат для лечения болезни Бехтерева будет выпущен в гражданский оборот ориентировочно через три месяца. 9 июня министр сообщил, что Минздрав планирует рассмотреть вопрос включения этого препарата в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП).

Болезнь Бехтерева - хроническое заболевание, при котором антитела принимают хрящевую ткань и суставы организма за инородные тела. Боль и скованность в позвоночнике может привести к ограничениям в подвижности.