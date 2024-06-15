Оземпик фейс: чем опасен популярный препарат

Препарат для лечения диабета «Оземпик» обрел популярность среди звезд, которые страдают от лишнего веса. Тем не менее, это лекарство имеет целый ряд побочных эффектов и негативно отражается на внешности, сообщает издание Psychologies.

© РИА Новости

Понятие «оземпик фейс» описывает плохое состояние лица после курса этого лекарства: признаки старения кажутся более явными и заметными.

Эксперты перечислили основные последствия «Оземпика». К ним относятся появление новых морщин, обвисание и дряблость кожи вокруг глаз, в районе подбородка и висков.

Действующим веществом является семаглутид, которое помогает контролировать уровень инсулина в организме и заглушает чувство голода.

Ухудшения во внешности – только часть опасных последствий «Оземпика». На сайте лекарства указан целый список побочных эффектов, среди которых – панкреатит, проблемы с почками и желчным пузырем, аллергия, гипогликемия, а также рвота, диарея и запор.

При этом ряд ученых пришли к выводу, что после окончания курса лекарства вес частично возвращается обратно.

Специалисты советуют прибегнуть к более здоровым способам похудения, в частности, наладить диету и заниматься спортом.