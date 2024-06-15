Что делать, если опухла щека
Специалисты перечислили возможные причины отека лица без видимых на то причин, сообщает издание Wday.
По словам экспертов, недуг может быть нормой после травмы или посещения стоматолога. Однако, если это произошло беспричинно, - следует срочно обратиться к врачу.
Существует множество факторов, которые могут привести к отеку щеки, в частности:
- Аллергия. Толчком отека могут быть как пищевые продукты, так и косметика или пыльца растений.
- Инфекции. Припухлость возникает вследствие попадания в организм вредных микробов.
- Гайморит. Причина этого заболевания кроется в воспалении в пазухе носа.
- Увеличенные лимфоузлы. Узлы могут набухнуть из-за микробных инфекций.
- Флюс. Врачи предупреждают об опасности воспаления корневого зуба, что приводит к образованию гнойных мешков на десне.
Что делать в случае припухлости щеки в результате травмы?
До посещения врача можно облегчить отек и боль самостоятельно.
Специалисты советуют приложить к щеке что-то холодное – например, пакет со льдом, сырую картошку или ломтик сырого мяса. Также можно сделать холодный компресс из зверобоя.
Если отек сопровождается удушьем, высокой температурой, нестерпимой болью в челюсти, необходимо срочно вызывать скорую помощь.