Что делать, если опухла щека

Специалисты перечислили возможные причины отека лица без видимых на то причин, сообщает издание Wday.

© Unsplash

По словам экспертов, недуг может быть нормой после травмы или посещения стоматолога. Однако, если это произошло беспричинно, - следует срочно обратиться к врачу.

Существует множество факторов, которые могут привести к отеку щеки, в частности:

Аллергия. Толчком отека могут быть как пищевые продукты, так и косметика или пыльца растений.

Инфекции. Припухлость возникает вследствие попадания в организм вредных микробов.

Гайморит. Причина этого заболевания кроется в воспалении в пазухе носа.

Увеличенные лимфоузлы. Узлы могут набухнуть из-за микробных инфекций.

Флюс. Врачи предупреждают об опасности воспаления корневого зуба, что приводит к образованию гнойных мешков на десне.

Что делать в случае припухлости щеки в результате травмы?

До посещения врача можно облегчить отек и боль самостоятельно.

Специалисты советуют приложить к щеке что-то холодное – например, пакет со льдом, сырую картошку или ломтик сырого мяса. Также можно сделать холодный компресс из зверобоя.

Если отек сопровождается удушьем, высокой температурой, нестерпимой болью в челюсти, необходимо срочно вызывать скорую помощь.