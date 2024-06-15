Многие люди не представляют своё утро без чашки кофе. Однако один неожиданный симптом на языке может сигнализировать о том, что вам вообще не следует пить этот напиток, говорит кандидат медицинских наук, лицензированный врач по акупунктуре Анис Халаф.

Не знаете, стоит ли вам пить кофе? Если вы хотите узнать ответ, нужно высунуть язык. Вы можете подойти к зеркалу и провести небольшой тест: если у вас на языке много трещин с толстым жёлтым налётом, вам, вероятно, не стоит пить кофе.

Эксперт отмечает, что зачастую это связано с потенциальным дисбалансом в организме, который напиток с кофеином может усугубить.

Такой налёт на языке можно объяснить рядом факторов, например, плохой гигиеной полости рта, обезвоживанием или присутствием бактерий и дрожжей. Хотя кофе сам по себе обычно не является прямой причиной таких состояний, он может усугубить условия, которые приводят к такому налёту. Напиток может изменить баланс pH во рту, что может способствовать размножению бактерий и дрожжей.

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