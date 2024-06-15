Врач назвала диеты, снижающие вероятность развития рака

Воспалительные процессы, затрагивающие множество органов, увеличивают вероятность развития рака, диабета, деменции, инсультов и инфарктов. Снизить их проявление помогают средиземноморская и DASH-диеты. Об этом "Газете.ру" сообщила врач-терапевт из сети "Клиника Фомина" в Уфе Айгуль Муфтахетдинова.

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"Средиземноморская и DASH-диеты (последняя используется для контроля и лечения артериальной гипертензии) включают в себя продукты, борющиеся с воспалением. Сюда относятся фрукты, овощи, цельнозерновые продукты с высоким содержанием клетчатки, бобовые, мононенасыщенные жиры (авокадо, оливковое масло, орехи), полиненасыщенные жиры (грецкие орехи, семена льна, семена чиа) и морепродукты: лосось, сельдь, сардины, скумбрия. Также к средствам борьбы с системным воспалением относятся чай, кофе, темный шоколад с содержанием какао не менее 70%, травы, специи (куркума, имбирь)", - пояснила Муфтахетдинова.



Существуют также продукты, способствующие усилению воспаления: рафинированные сладости и напитки, обработанное мясо с высоким содержанием жира (бекон, колбаса), жареные продукты, насыщенные жиры (жирные молочные продукты, частично гидрогенизированные масла, жирное красное мясо), избыток алкоголя.

Врач объяснила, что системное воспаление отличается от воспаления при травмах и инфекциях тем, что оно затрагивает множество органов и тканей. Его могут вызывать аутоиммунные заболевания, генетические особенности, недостаток физической активности, стресс, курение и высококалорийная диета, а также ожирение. Жировая ткань является провоспалительной, подчеркнула врач.