Врач: алкоголь и травматизм непрерывно связаны

Заведующий травматологическим пунктом Самарской городской клинической больницы № 2 им. Н. А. Семашко Михаил Калинкин рассказал, что последствия употребления спиртных напитков связаны с травмами. Все дело в том, что опьянение дает ощущение больших возможностей и толкает на разные приключения, которые зачастую заканчиваются печально.

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Статистика подтверждает этот факт. Ежегодно в весенне-летний период на первое место выходит травматизм людей, которые находились на момент ЧП в состоянии алкогольного опьянения.

Граждане обращаются в медучреждения с сильными ушибами, переломами, черепно-мозговыми травмами.

Медик советует в период отпусков и активного досуга отказаться от алкоголя и соблюдать простые правила безопасности.

Также врачи рассказали, какие напитки лучше не употреблять в жаркое время года.