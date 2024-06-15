Масло и мороженое помогут при жжении во рту

Употребление острой пищи может вызвать ощущение жжения во рту из-за содержащихся в ней капсаициноидов, которые воздействуют на рецепторы в полости рта, говорит доктор Дэниэл Элдридж, старший преподаватель химии в Технологическом университете Суинберна.

© Banki.loans

Для быстрого облегчения этого дискомфорта рекомендуется употребление молока, мороженого и применение небольшого количества масла.

Молоко считается наиболее эффективным средством, так как содержит казеин и гидрофобизированные жиры, которые помогают устранить капсаициноиды, вызывающие болезненные ощущения. Напротив, вода со льдом и легкие алкогольные напитки не приносят облегчения из-за гидрофобности капсаицина.

По словам специалиста, масло для ополаскивания рта и употребление мороженого также могут помочь в снятии дискомфорта, вызванного острой пищей. В то время как пиво не содержит достаточного количества спирта для растворения капсаициноидов, молоко и мороженое действительно способны принести желаемый результат.

Таким образом, при следующем возникновении ощущения жжения и боли во рту после употребления острой пищи, обращайте внимание на эти простые, но эффективные способы быстрого облегчения.