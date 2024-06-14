Оториноларинголог рассказал об опасности появления насморка в отпуске

Образовавшаяся во время отпуска заложенность носа может перерасти в гайморит, заявил в беседе с aif.ru врач-оториноларинголог высшей категории Владимир Зайцев. По его словам, при проблемах с обонянием стоит заблаговременно посетить специалистов, которые подберут правильное лечение.

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Оптимальным решением станет посещение врача за пару-тройку недель до отъезда в отпуск. Особенно это важно для тех, у кого нос — слабое место или есть дети, которые в том числе мучаются аденоидами. Ведь даже банальная заложенность в отпуске легко может перерасти в гайморит, лечить который сложно, — уточнил Зайцев.



Оториноларинголог также предупредил, что проблемы с носом могут привести к головной боли или температуре. Кроме того, насморк может серьезно отравить отдых из-за затрудненного дыхания. Зайцев добавил, что врач может назначить медикаментозную терапию или провести ряд манипуляций, которые оперативно решат сложившуюся проблему.

Иммунолог Елена Бобрикова ранее напомнила, что невылеченная аллергия может привести к бронхиальной астме. По ее словам, выяснить причину возникновения реакции можно с помощью аллерготестирования.