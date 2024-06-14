Подмосковные врачи вырастили кожу на голове женщины после нападения собаки

Хирурги Видновской клинической больницы Подмосковья выполнили уникальную операцию пенсионерке, которая пострадала от нападения собаки. Медики вырастили на голове пострадавшей новую кожу. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Ленинского городского округа.

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Инцидент, о котором идет речь, произошел зимой этого года. Собака вцепилась в голову женщины и сняла скальп. Сначала медики надеялись, что старая кожа пенсионерки приживется, но ничего не вышло, пояснили в пресс-службе.

— И тогда было решено применить методику заживления под струпом, когда под ним начинает вырастать новая кожа, — пояснил заведующий первым хирургическим отделением больницы Константин Брагинский.



Операция была выполнена успешно, сейчас пострадавшая остается в медучреждении.

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