Профессор рассказал о проявлениях болезни Альцгеймера

14 июня исполняется 160 лет со дня рождения немецкого невролога и психиатра Алоиса Альцгеймера. Его имя носит разрушающая мозг и приводящая к деменции болезнь. Альцгеймер первым описал это заболевание ещё в начале прошлого века. С тех пор наука научилась с помощью различных методик и препаратов тормозить развитие деменции, однако лечения болезни Альцгеймера до сих пор нет. Об этом в интервью RT рассказал доктор медицинских наук, профессор, директор Клиники нервных болезней им. А.Я. Кожевникова Сеченовского университета Владимир Парфенов. Специалист описал первые признаки заболевания, а также объяснил, какие факторы могут его спровоцировать. По словам Парфенова, важную роль играют наследственность и образ жизни.

— 14 июня 1864 года родился Алоис Альцгеймер, немецкий психиатр и невролог, описавший болезнь, впоследствии названную его именем. Расскажите, пожалуйста, чем синдром Альцгеймера отличается от других видов деменции?

— На момент своего самого важного открытия Алоис Альцгеймер был уже состоявшимся, достаточно известным психиатром и неврологом. Ему было 50 лет, когда он занялся исследованием необычного состояния его ровесницы, пациентки Августы Детер. У женщины было выраженное слабоумие, которое стремительно развивалось и в итоге привело к гибели.

Альцгеймер провёл вскрытие и заметил ряд необычных изменений в структуре её головного мозга. Он увидел множество сенильных бляшек из особых белков — бета-амилоидов, а также скопление нейрофибриллярных клубков, содержащих тау-белки. Впоследствии выяснилось, что эти изменения присутствуют в головном мозге у всех страдающих болезнью Альцгеймера — скопления токсических бета-амилоидов и тау-белков повреждают нейроны.

Болезнь Альцгеймера — наиболее часто встречающаяся причина деменции, выявляется у 60—70% пациентов с приобретённым слабоумием. Помимо неё, к деменции могут приводить, например, сосудистые повреждения мозга или образование в мозгу телец Леви — тоже белковых клубков, но другого типа. Это вызывает прогрессирующую возрастную деменцию, при которой человек теряет память и способность к общению. Также есть лобно-височная деменция, которой, как предполагается, страдает американский актёр Брюс Уиллис.

— В каком возрасте болезнь обычно начинает проявляться? Как часто встречается это заболевание среди молодых людей?

— У людей в возрасте 20—30 лет заболевание практически не встречается, за исключением людей с серьёзными генетическими болезнями, например синдромом Дауна. Если они доживают до 40, то у них развивается прогрессирующая деменция, подобная болезни Альцгеймера.

Однако в целом заболеванию больше подвержены люди пожилого возраста. Ранним считается дебют заболевания до 65 лет. При этом примерно у половины пациентов симптомы начинают проявляться с 50 лет.

— Как проявляется болезнь Альцгеймера?

— В подавляющем большинстве случаев человек начинает забывать недавние события. Например, пациент прочитал книгу и сразу забыл, о чём она. Или посмотрел фильм, а вспомнить сюжет не может. Пожилые люди с болезнью Альцгеймера начинают задавать родственникам и коллегам одни и те же вопросы, несколько раз за день могут позвонить своим детям, забыв, что уже разговаривали. Кроме этого, у них есть нарушение пространственной ориентации, когда они могут, образно говоря, заблудиться в трёх соснах. У них могут быть поведенческие нарушения: агрессивность, эмоциональная тревога, депрессия. В более редких случаях болезнь Альцгеймера вначале проявляется нарушениями речи или другими расстройствами.

— Какие есть основные факторы риска, есть ли связь с генетическими факторами, образом жизни, питанием? Может ли предрасположенность передаваться по наследству?

— Да, может, до 10% случаев болезни Альцгеймера приходятся именно на наследственные факторы. Однако в большинстве случаев заболевание носит идиопатический характер. Риски повышают такие факторы, как высокое артериальное давление, сахарный диабет, избыточный вес, невысокий уровень образования и умственной деятельности, низкая физическая активность и т. д.

— Есть ли тестирование на предрасположенность к синдрому?

— Обычно к врачу приходят люди, заметившие у себя снижение памяти и сообразительности. Однако у этих проявлений могут быть разные причины — например, эмоциональные нарушения в виде тревоги, депрессии, а также ряд других состояний.

Поэтому только по симптомам диагностировать болезнь Альцгеймера нельзя, для этого проводятся специальные тесты. Их результаты уже позволяют с высокой долей вероятности распознать болезнь Альцгеймера.

Выявить наличие повышенного отложения бета-амилоида и тау-протеина в головном мозге, характерного для болезни Альцгеймера, можно с помощью методов позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ). Ещё более простая методика — определение биологических маркеров болезни Альцгеймера в цереброспинальной (спинномозговой. — RT) жидкости. В случае если пациент находится в группе риска по наследственности или имеет характерные жалобы на нарушение памяти, то есть амнестические когнитивные расстройства, то выявление биологических маркеров — бета-амилоидных белков и тау-протеинов — в анализах указывает на высокую вероятность болезни Альцгеймера.

— Сегодня науке точно не известны причины развития болезни Альцгеймера. Какие существуют основные научные гипотезы на этот счёт?

— Основная научная гипотеза заключается в том, что при заболевании в головном мозге откладываются токсические скопления бета-амилоида и тау-протеина. При этом такие пептиды могут накапливаться и у абсолютно здоровых людей. Но у пациентов с болезнью Альцгеймера процесс идёт очень активно и оказывает патологическое действие на нейроны.

Обсуждается и ряд других версий, например нарушение кальциевого обмена в организме. Согласно другой версии, первопричиной могут быть различные вирусы. Однако всё это скорее можно отнести к предрасполагающим факторам.

— Пока болезнь Альцгеймера неизлечима, но наука научилась тормозить её развитие. Насколько успешно удаётся это делать, какие есть передовые методики и препараты?

— В последние годы начинает использоваться антиамилоидная терапия, основанная на применении моноклональных антител. Она применяется для замедления патологического процесса в головном мозге на стадии умеренных когнитивных нарушений или лёгкой деменции. В некоторых странах уже применяются препараты, способные замедлять снижение когнитивных функций у пациентов. Однако есть риск серьёзных побочных эффектов в результате их применения. Так что требуются дополнительные исследования по оценке эффективности и безопасности новых препаратов в реальной клинической практике. Поэтому говорить о победе над болезнью Альцгеймера пока рано.

Тем не менее сейчас во всём мире активно изучаются лекарственные средства, воздействующие и на тау-протеин. Кроме того, уже существуют препараты для улучшения когнитивных функций на основе ингибиторов холинэстеразы (фермента, участвующего в работе нервной системы; снижение его активности повышает нервную проводимость, передачу сигналов между нейронами. — RT). А кроме того, есть лекарства на основе блокатора глутаматных рецепторов в мозге (глутамат — важный нейромедиатор, регулирующий работу головного мозга. — RT).

Такие лекарственные средства улучшают когнитивные функции пациентов с болезнью Альцгеймера, их функциональное состояние и облегчают жизнь близких людей или сиделок, ухаживающих за пациентами.

Есть и нелекарственные методы, речь идёт о контроле над факторами риска. Это нормализация артериального давления и уровня сахара в крови, а также регулярная физическая и умственная активность. Кроме того, существуют методики тренировки памяти и внимания — когнитивный тренинг. В сумме все эти меры дают положительный эффект.