Длительный стресс может привести к ожирению

Врач-психотерапевт сети «СМ-Клиника» Хадижат Саадулаева рассказала, что одной из причин ожирения может являться длительный стресс.

«Под воздействием стресса организм выделяет гормон кортизол, который может стимулировать аппетит и приводить к желанию употреблять пищу, особенно богатую углеводами и жирами. Это может привести к перееданию и набору лишнего веса», — объяснила Саадулаева в разговоре с «Газетой.Ru».



Помимо этого, на фоне стресса может наблюдаться эмоциональное переедание, когда пища становится средством заглушить негативные переживания и дискомфорт.

Это может привести к формированию привычки утешительного переедания, также способствующей ожирению, отметила психотерапевт.

Ожирение и стресс могут быть сопутствующими проблемами, усугубляющими друг друга, добавила она.

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