Лечение ожога сметаной может привести к инфекции, мнение врача

Кандидат медицинских наук, врач-дерматолог Наталия Гайдаш рассказала, что при неправильном лечении ожога могут возникнуть осложнения, затрудняющие заживление.

Наиболее частые осложнения происходят из-за инфицирования, когда ожог лечат жиросодержащими препаратами или народными средствами, объяснила она в интервью Радио Sputnik.

Врач посоветовала не смазывать повреждённый участок сметаной, кефиром, персиковым или оливковым маслом. Эти продукты создают на коже плёнку, под которой начинают развиваться инфекционные процессы.

В случае солнечного ожога необходимо холодное влажное обёртывание, отметила Гайдаш. Затем следует использовать крем с декспантенолом, а также противовоспалительные средства, например с содержанием алоэ.

«Если уже есть отёк и на коже намечаются волдыри, показано одно- или двукратное использование кортикостероидных средств, которые гасят воспаление», — заключила врач.



Ранее врач-инфекционист АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), доктор медицинских наук Владимир Неронов посоветовал во время пребывания на пляже находиться в тени и пить воду, чтобы избежать теплового удара.