Лечение ожога сметаной может привести к инфекции, мнение врача

Врач Гайдаш: лечение ожога сметаной или кефиром может привести к инфекции
Кандидат медицинских наук, врач-дерматолог Наталия Гайдаш рассказала, что при неправильном лечении ожога могут возникнуть осложнения, затрудняющие заживление.
Наиболее частые осложнения происходят из-за инфицирования, когда ожог лечат жиросодержащими препаратами или народными средствами, объяснила она в интервью Радио Sputnik.
Врач посоветовала не смазывать повреждённый участок сметаной, кефиром, персиковым или оливковым маслом. Эти продукты создают на коже плёнку, под которой начинают развиваться инфекционные процессы.
В случае солнечного ожога необходимо холодное влажное обёртывание, отметила Гайдаш. Затем следует использовать крем с декспантенолом, а также противовоспалительные средства, например с содержанием алоэ.
«Если уже есть отёк и на коже намечаются волдыри, показано одно- или двукратное использование кортикостероидных средств, которые гасят воспаление», — заключила врач.
Ранее врач-инфекционист АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), доктор медицинских наук Владимир Неронов посоветовал во время пребывания на пляже находиться в тени и пить воду, чтобы избежать теплового удара.