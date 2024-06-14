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Терапевт Баркулова назвала симптомы — предвестники инфаркта из-за переутомления на даче

Лето на даче — это любимое время в году, особенно для людей пожилого возраста. Работа на свежем воздухе, ухаживание за растениями или просто активный отдых однозначно полезны для физического и эмоционального здоровья. Однако на даче существуют опасности, о которых важно помнить.

Терапевт назвала предвестники инфаркта из-за переутомления на даче
© Shutterstock

Например, инфаркт из-за переутомления. Какие симптомы указывают на его приближение, «Вечерней Москве» рассказала врач-терапевт пермского филиала сети «Клиники Фомина» Анна Баркулова.

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По словам специалиста, среди симптомов — предвестников инфаркта:

  • сильная боль в груди;
  • одышка;
  • слабость;
  • головокружение;
  • предобморочное состояние.
— Если у вас возникли подобные симптомы при работе на даче, нужно немедленно прекратить физическую активность, сесть или лечь и вызвать скорую помощь, — настоятельно порекомендовала Баркулова.

Существует несколько причин, по которым инфаркт из-за переутомления происходит именно летом на даче, отметила терапевт. Среди них:

  • пребывание на солнце без головного убора;
  • непривычная для организма усиленная физическая нагрузка при работе в огороде;
  • работа в наклон;
  • игнорирование тревожных симптомов и списывание их на «усталость»;
  • пропуск приема таблеток (забыли взять из дома, закончились, а аптеки рядом нет и т. д.).

Врач подчеркнула, что важно заботиться о своем здоровье до поездки на дачу и не забывать делать это и во время нахождения там:

  • заранее соберите аптечку со всеми необходимыми лекарствами, которые рекомендованы врачом;
  • не пропускайте прием таблеток, помните, что гипертонию и атеросклероз вы можете не ощущать, но они нуждаются в постоянном контроле с помощью лекарств;
  • гипертоникам нужно ограничивать прием соли и жидкости, однако от пребывания на солнце возможно обезвоживание, поэтому пейте по чувству жажды и старайтесь больше находиться в тени;
  • используйте головной убор при нахождении на солнце;
  • ограничивайте работу в наклон — поставьте низкую скамеечку между грядками и продолжайте работать с удобством и безопасностью;
  • обязательно посетите врача перед отъездом для контроля своего состояния и возможной коррекции лечения.
— Частое явление в жару — это снижение артериального давления. В таком случае необходимо принять горизонтальное положение тела и поднять ноги. Также можно выпить крепкий чай, — добавила Баркулова.
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