Когда будет готова российская вакцина от рака: мнение эксперта

Российские ученые разрабатывают вакцину, которая способна предотвратить развитие всех видов онкологических заболеваний. Когда препарат будет готов, «Парламентской газете» рассказал глава комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев.

В настоящее время российская вакцина проходит доклинические испытания. Первые результаты ученые рассчитывают получить к концу 2024 года. После этого разработчики перейдут к клиническим исследованиям. Над препаратом работают несколько научных команд – НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, Московский научно-исследовательский онкологический институт имени П.А. Герцена и НМИЦ онкологии имени Н.Н. Блохина.

«Мне очень приятно, что ее разрабатывают именно наши, российские ученые. Они самые образованные, передовые и инициативные в мире. Я уверен, что у них все получится», – отметил Башанкаев.



Он пояснил, что вакцина обязательно будет, однако назвать точные сроки ее выпуска пока нельзя. И хотя испытания на мышах показали свою эффективность, впереди еще долгие годы исследований. Иначе, отметил эксперт, в клиническую практику может попасть препарат, представляющий опасность для пациентов. Чтобы соблюсти все правила и не поставить под угрозу жизни людей, «важна двойная, тройная безопасность», заключил Башанкаев.

Ранее сообщалось, что вакцину от всех видов рака успешно протестировали на мышах. Онкологическим больным препарат планируют вводить внутримышечно или непосредственно в опухоль.