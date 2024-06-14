Врач назвал продукты, которые способствуют развитию деменции и диабета

Высокое потребление ультраобработанных продуктов способствует развитию сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения, диабета второго типа, депрессии, нарушений сна, а также повышает на 30% риск деменции. Об этом заслуженный врач РФ Оксана Драпкина рассказала в своем Telegram-канале со ссылкой на научные исследования.

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Она подчеркнула, что не все продукты, подвергшиеся ультраобработке, одинаковы. Наиболее вредны - изготовленные из рафинированного зерна (сухие завтраки, лапша быстрого приготовления, кондитерские изделия), обработанного мяса (колбасы, сосиски, ветчина, бекон), а также подслащенные напитки.

Врач назвала несколько причин, по которым ультраобработанные продукты могут вредить здоровью.

Во-первых, они обычно калорийны, содержат большое количество сахара, соли и насыщенных жиров и мало клетчатки, белка и микроэлементов.

Во-вторых, такие добавки, как эмульгаторы, подсластители, красители могут неблагоприятно влиять на микробиом кишечника и способствовать развитию многих хронических заболеваний.

В-третьих, многочисленные этапы обработки, изменяющие структуру пищи, могут повлиять на процесс пищеварения, усвоения питательных веществ и чувство сытости. К тому же в процессе могут образовываться потенциально вредные соединения - акролеин, акриламид, конечные продукты гликирования, фураны, гетероциклические амины, промышленные трансжирные кислоты и полициклические ароматические кислоты.

В-четвертых, в продукты могут попадать загрязняющие вещества из упаковочных материалов, такие как бисфенол, микропластик, минеральные масла и фталаты.

После регулярного потребления ультраобработанных продуктов сложно вернуться к необработанным или минимально обработанным, обратила внимание Драпкина. Однако она рекомендовала попробовать это сделать.

Для этого врач рекомендовала читать состав на этикетке товара.

По ее словам, у многих ультрапереработанных продуктов очень длинный список ингредиентов.

"Если названия ингредиентов занимают несколько строчек, их названия сложно прочитать и они, как правило, не используются при приготовлении домашней еды - стоит задуматься, нужно ли покупать этот продукт", - подчеркнула теравпевт.



Она также обратила внимание, что компоненты в составе указываются в порядке убывания их массовой доли. Если сахар и соль находятся в начале перечня - продукт вряд ли можно назвать полезным.

Особенно внимательно, отмечает Драпкина, следует изучать состав так называемых здоровых продуктов - мюсли, зерновых батончиков, каш быстрого приготовления и продуктов для детей. Дело в том, что польза от некоторых полезных ингредиентов может быть нивелирована за счет большого количества сахара и многоступенчатого процесса обработки.

Также чаще стоит готовить домашнюю еду. Если нет времени это делать ежедневно, то можно выделить один день на приготовление еды в большом количестве, заморозить ее и разогревать по мере надобности. Замораживать можно практически все, говорит врач: зелень, мясо, рыбу, овощи, каши, супы и заправки для них.

И, наконец, она посоветовала стараться ужинать в кругу семьи и друзей.