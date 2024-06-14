В зарубежных БАДах обнаружили опасные бактерии и грибы

По некоторым позициям их содержание превышено в пять раз. Речь идёт о препаратах, которые продаются онлайн, рассказали газете в Ассоциации «Антиконтрафакт».

Отмечается, что примеси нашли в биодобавках Lipotrim, Lishoy, «Сексуальная Фигура», «Сжигание Жира Бобы», Shafran, Curvy plus, B-FiT и других. Они поставляются из Гонконга, Малайзии, Китая, Индонезии, ОАЭ, Австралии и Германии.

По словам экспертов, скорее всего, их произвели кустарным способом в Китае. Компании рекламируют их как БАДы для похудения.