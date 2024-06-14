Кардиолог назвал зелень, которая способна защитить от импотенции

Кардиолог Гандельман: щавель защитит от импотенции. Щавель — популярная зелень, которую добавляют при в супы, салаты и даже вторые блюда. В нём есть витамины А, С, К, В1, В2, РР и Е, а также куча микроэлементов: калий, фосфор, натрий, магний, кальций, сера, йод, железо. Он полезен для здоровья и иммунитета в целом, но, как оказалось, ещё и для мужского здоровья.

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Продукт от импотенции

Как рассказали в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале врач-терапевт Елена Малышева и кардиолог Герман Гандельман, защитить от импотенции способен щавель. Его нужно обязательно включать в свой рацион. По словам Малышевой, в щавеле много марганца, который спасает сосуды от образования тромбов и укрепляет их стенки.

А от состояния сосудов во многом и зависит мужское здоровье, напомнил Терапевт Гандельман. Он добавил, что эрекция — это кровенаполнение полового члена.

Таблетки, ухудшающие эрекцию

Ранее врач — уролог-андролог Александр Лубенников отмечал, что при регулярном и бесконтрольном применении на эрекции может сказаться употребление:

Нестероидных противовоспалительных средств (например, ибупрофен);

Препаратов от аллергии;

Бета-блокаторов (от давления).

Полный список этих препаратов можно найти в этом материале.