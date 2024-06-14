В последнее время стоматологии предлагают лечение «во сне», обещая, что будет не страшно и не больно. Опасно ли такое лечение, кому оно подходит, а кому строго противопоказано, рассказал эксперт.

Хирург-стоматолог красноярской клиники Sib Dental Алексей Телятников отметил, что лечить зубы не любит никто. Однако у некоторых посещение зубного вызывает паническую атаку с обморочным состоянием.

Эксперт подчеркнул, что в современной стоматологии понятие «боль при лечении» отсутствует. Все манипуляции требуют анестезии. Телятников уточнил, что анестезия бывает местная, седация и наркоз.

Фактически, лечение «во сне» является наркозом. Врач подчеркнул, что агрессивные препараты на данный момент не используются.

Телятников в беседе с «Южным федеральным» перечислил преимущества лечения зубов «во сне». В таких случаях возможно провести лечение максимально правильно за 1-2 посещения.

Он напомнил, что любая медицинская манипуляция несет определенные риски для пациента. Для их минимизации нужна грамотная подготовка пациента и соблюдение протоколов лечения.

Перед началом лечения под наркозом клиент сдает анализы, консультируется с врачом-анестезиологом и другими. Затем анестезиолог принимает решение о возможности лечения «во сне». Телятников добавил, что у врача есть время подготовить пациента почти с любой сопутствующей болезнью. В современной медицине нет такого наркоза, который нельзя было бы перенести. Даже детей лечат под наркозом.

Эксперт поведал о мерах безопасности при проведении процедур под наркозом. По его словам, безопасность лечения зависит от оснащенности медучреждения наркозно-дыхательной и следящей аппаратурой, укомплектованности медикаментами, квалификации медперсонала. Заниматься этим могут только имеющие лицензии клиники. Наркоз вводится только врачебно-сестринской бригадой.

Лечение зубов «во сне» является альтернативой при невозможности лечения под местной анестезией. При соблюдении всех правил риски от этого метода минимальны, заключил Телятников.

Ранее в Красноярске на приеме у стоматолога умер 7-летний мальчик.