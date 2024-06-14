Эксперты советуют формировать позитивное отношение к донорству с детства

Резкого дефицита доноров в России нет, но добровольцы нужны всегда, кроме того, важно формировать позитивное отношение к донорству с детского возраста. Об этом во Всемирный день донора крови рассказали ТАСС победители Всероссийской премии за вклад в развитие донорства крови и костного мозга "Соучастие".

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"Почему дети? Они же не сдают кровь. Да, не сдают, но это будущее поколение. И мы считаем, что формировать позитивное отношение к донорству нужно именно с детского возраста. <...>. Молодежь - это первый ключ, к чему мы начинаем обращать внимание", - подчеркнул директор организации "Донор Волга" Сергей Замчалов.



О пользе донорства

Замчалов отметил, что всего лишь 2% людей участвуют в регулярном донорстве. Главная причина такого маленького показателя, по его мнению, низкий уровень осведомленности людей о донорстве.

"50% людей уже не могут сдавать кровь по определенным критериям. Другие считают себя здоровыми, но не сдают, потому что малоинформированы. 10% приходят в донорство, но сдают один-два раза и все. И только 2% остаются в регулярном донорстве. Поэтому, конечно, надо постоянно развивать донорское движение, чтобы люди больше знали об этом", - отметил собеседник ТАСС.



По словам самарского координатора направления популяризации донорства движения "Волонтеры-медики" Кристины Пошвы, доноры могут помочь не только взрослому человеку, но и детям, и новорожденным.

"Всем требуется кровь. И при операциях, и при переливании крови, когда тромбоцитов у человека мало. И новорожденных много, которым требуется переливание крови. И с сердечком у кого бывает плохо. Это добро, это спасение людей", - подчеркнула самарский координатор направления популяризации донорства движения "Волонтеры-медики" Кристина Пошва.



Врач отметила, что резкого дефицита доноров нет, однако потребность в добровольцах есть всегда.

О сдаче крови

По словам эксперта, помимо важности спасения чужих жизней, донорство положительно сказывается и на организме того, кто сдает кровь, идет ему на пользу.

"Если человек постоянно обновляет эритроциты в крови, это полезно. Донорство также помогает постоянно контролировать свое здоровье", - пояснил он. "Существует много мифов, которые мы пытаемся развеивать, рассказывать, что донорство это безопасно, что это не больно и не страшно", - заключил он.



Всемирный день донора крови был учрежден в 2005 году Всемирной ассамблеей здравоохранения в знак признательности тем, кто сдает свою кровь. Он проводится также Международной федерацией обществ Красного Креста и Красного Полумесяца, Международной федерацией организаций доноров крови и Международным обществом по переливанию крови.