Терапевт объяснила, почему может болеть поясница

Боли в пояснице могут говорить о серьезных проблемах со здоровьем. По словам терапевта Ольги Чирковой, симптом также проявляется при нарушении в работе половой системы у женщин.

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«Боли в области поясницы чаще всего являются следствием остеохондроза позвоночника или миозита – воспаления мышц. Но могут быть и другие причины: воспалительные заболевания почек и мочевыводящих путей, проблемы в женской половой сфере, остеопороз, опухоли», – подчеркнула Чиркова.



Терапевт добавила, что боли могут быть вызваны сменой позы или движениями. При заболеваниях внутренних органов неприятные ощущения будут непрекращающимися, могут отдавать в живот или пах и сопровождаться повышенной температурой, тошнотой и так далее.

Ольга Чиркова подчеркивает, что при длительной или сильной боли в пояснице нужно обращаться к врачу, передает News.ru.