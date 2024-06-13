Хирург назвал способы быстро протрезветь

Максимально быстро протрезветь помогают определенные препараты и напитки, правильная еда и массаж. Об этом заявил врач Александр Умнов.

«Можно вызвать рвоту, чтобы удалить токсины из организма», – сказал Умнов.



Избавиться от опьянения помогает холодный душ и прогулка на свежем воздухе. Чтобы облегчить состояние, можно сделать легкий массаж ступней и мочек ушей.

Среди препаратов, помогающих протрезветь, врач выделил активированный уголь. Он также посоветовал выпить сладкий черный чай или минеральную воду без газа – она поможет восстановить водно-электролитный баланс.

Кроме того, можно съесть молочную рисовую кашу. Врач объяснил, что каша обволакивает желудок и способствует заживлению дефектов, которые вызваны этиловым спиртом, передает портал News.ru.

Напомним, ранее онколог объяснил, как воздействие солнечных лучей приводит к раку. Длительное пребывание на солнце может стать причиной возникновения опухоли.