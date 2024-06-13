Может ли куркума вылечить от болезни Альцгеймера?

В соцсетях и мессенджерах утверждают, что…

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…употребление куркумы в пищу способно замедлять и даже предотвращать болезнь Альцгеймера.

А что на самом деле?

Болезнь Альцгеймера — это неврологическое заболевание, которое со временем приводит к нарушениям в работе мозга. Оно вызывает провалы в памяти, снижение интеллектуальных способностей человека и в целом сказывается на его возможности нормально общаться с окружающими. Именно болезнь Альцгеймера является хоть и не единственной, но наиболее распространенной формой деменции (общий термин, которым обозначают потерю памяти и других умственных способностей, вызванных изменениями в мозге).

Часто на ранней стадии болезни человек начинает забывать недавно полученную информацию. Кто-то не помнит важные даты и события, повторяет одни и те же вопросы, забывает имена. Выполнение привычных дел, например приготовление еды, оплата счетов, составление списка продуктов, становится затруднительным и требует гораздо больше времени и усилий. Впоследствии болезнь вызывает дезориентацию во времени и пространстве, больной человек может не понимать, где он находится и как сюда попал. По мере прогрессирования недуга симптомы усугубляются, больному становится все сложнее поддерживать общение с людьми.

Раньше считалось, что болезнь Альцгеймера — это исключительно старческое заболевание. Однако теперь известно, что в некоторых случаях она поражает и молодых людей. Лекарств, позволяющих избавиться от этого недуга, не существует. И хотя основной его причиной и является генетическая предрасположенность, Роспотребнадзор отмечает, что образ жизни может существенно влиять на развитие и течение болезни. Например, в качестве профилактики различных типов деменции необходимы регулярные физические упражнения. Кроме того, снизить риск развития болезни Альцгеймера помогают социальная активность, регулярная умственная деятельность, полноценный сон, а также умение справляться со стрессом.

Поскольку современные методы лечения болезни Альцгеймера не дают желаемого эффекта, учеными рассматривается в том числе и влияние питания на ее развитие. Так, исследования воздействия куркумы на организм человека показали, что благодаря содержащемуся в этой специи куркумину она может работать как антиоксидант, помогать в борьбе с воспалительными и окислительными процессами (которые считаются потенциальными причинами когнитивных нарушений) и улучшать работу мозга.

"Куркума во многих странах издавна применялась не только как необычная приправа, но и как противовоспалительное средство, — объясняет заведующая неврологическим отделением МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского Ольга Фурман. — Исследования на животных показали очень многообещающие результаты применения куркумина в усилении когнитивных способностей. Однако исследования на людях ограничены, а результаты менее последовательны, что усложняет их интерпретацию".



Эксперт заключает, что убедительных доказательств способности куркумы предотвращать болезнь Альцгеймера в настоящий момент нет.

"Куркумин действительно может быть использован как вспомогательное средство в лечении сердечно-сосудистых болезней, которые часто запускают нейродегенеративные заболевания головного мозга (болезни, для которых характерна гибель нейронов — прим. ТАСС), включая болезнь Альцгеймера, Паркинсона и другие, — подтверждает кандидат медицинских наук, доцент кафедры неврологии Казанского государственного медицинского университета, врач-невролог Рустем Гайфутдинов. — Но прием куркумы имеет все-таки второстепенное значение. Прежде всего, для профилактики заболевания и замедления дальнейшего ухудшения состояния тех, у кого уже начались проявления недуга, необходим здоровый образ жизни с достаточной физической активностью".



Краткие итоги

Лекарства, избавляющего от болезни Альцгеймера, в настоящий момент не существует. Добавлять ли в свой рацион куркуму или другие полезные специи, каждый решает для себя сам. Главное — учесть возможные противопоказания и соблюдать меру. Кроме того, специалисты сходятся во мнении, что предотвратить болезнь или как минимум улучшить ее течение вполне возможно с помощью здорового образа жизни и высокой физической и социальной активности.