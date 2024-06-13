Врач рассказал, почему у людей появляется одышка

Он отмечает, что лишние килограммы так или иначе влияют на появление такого симптома. В случаях с крайней степенью ожирения может даже развиться болезнь Пиквика. Это особое состояние, при котором человек теряет способность глубоко и быстро дышать, вследствие чего уровень кислорода в крови существенно снижается, а углекислого газа, наоборот, повышается.

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Болезнь действует следующим образом: жир в обильном количестве начинает давить на грудь, сердце, диафрагму и, следовательно, не дает полноценно вздохнуть. К тому же он оказывает существенное влияние и на сокращение сердечной мышцы, что в совокупности со всем механизмом дает одышку.

Безлепко подчеркнул, что затруднение дыхания может вызвать любая степень ожирения, даже начальная, сообщает РИА "Новости".

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