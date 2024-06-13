Доцент кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения Константин Усов объяснил, почему у многих глазных капель короткий срок годности.

При открытии флакона нарушается стерильность, рассказал специалист в беседе с Life.ru.

Если капли содержат антибиотик или антимикробный компонент, то в открытом флаконе он начинает разрушаться, отметил Усов.

«Очень часто в офтальмологические капли добавляют консерванты, и эти консерванты сохранность капель обеспечивают, только когда флакон закрыт», — добавил он.



Ранее кандидат медицинских наук врач-гастроэнтеролог, диетолог, клинический фармаколог Рустем Садыков в беседе с «Радио 1» предупредил, что у испорченной бутилированной воды изменяются вкус и запах, а также может появиться осадок.