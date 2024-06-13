Врач назвал две работающие пищевые добавки

Регулярный прием поливитаминов и пищевых добавок не снижает риск развития сердечных заболеваний, рака, деменции и других заболеваний. Только добавки с железом и фолиевой кислотой эффективны для лечения анемии и предотвращения дефектов мозга у младенцев. Об этом изданию Daily Mail рассказал семейный врач из США Майк (Михаил Оскарович) Варшавски.

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По словам врача, явной клинической пользы от приема пищевых добавок нет. Результаты многочисленных исследований показали, что прием БАД (биологически активных добавок) не влияет на риск развития рака, деменции, сердечно-сосудистых заболеваний и психических расстройств. Кроме того, избыток определенных витаминов, минералов и микроэлементов может быть опасен. Повышение концентрации витамина В может вызвать воспаление в организме, а неконтролируемый прием витамина А способен спровоцировать повреждение органов.

Варшавски уточнил, что все необходимые организму питательные вещества можно получать, придерживаясь сбалансированной диеты. Именно правильное питание в сочетании с физическими упражнениями обеспечивает сохранение и укрепление здоровья.

Доктор отметил, что только добавки с железом и фолиевой кислотой обладают доказанной эффективностью. Первые применяются пациентами с железодефицитной анемией для повышения уровня энергии, а вторые прописывают беременным женщинам для предотвращения дефектов головного мозга у будущих детей.