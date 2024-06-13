Тугоухость может стать причиной деменции и депрессии

Проблемы со слухом могут стать причиной когнитивных нарушений и депрессивного состояния, рассказала врач-сурдолог-оториноларинголог сурдологического отделения ФГБУ "Санкт-Петербургский НИИ уха, горла, носа и речи" Минздрава России Яна Щербакова.

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"При помощи слуха мы получаем большое количество информации, это один из важнейших органов для человека. И когда работа слуха нарушается и, соответственно, нарушается процесс восприятия речи, это приводит к повышенному риску развития деменции", - объяснила эксперт в разговоре с "Газетой.Ru".



По словам Щербаковой, при нарушениях слуха страдает мыслительная, аналитическая деятельность, возникают когнитивные нарушения. Кроме того, часто пациенты с тугоухостью обрекают себя на социальную изоляцию, что влечет за собой развитие депрессии, которая также повышает риск развития деменции.

"Поэтому важно вовремя выявить проблему и приступить к терапии", - заключила врач.



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