Стоматолог назвал причину белых и коричневых пятен на зубах

Хирург-стоматолог Андрей Божич призвал внимательно осматривать зубы на наличие пятен белого, коричневого и черного цветов. Они свидетельствуют о начальном кариесе зубов и предупреждают о необходимости посетить врача, сообщает портал «Хибины.ru».

Такие пятна свидетельствуют о скоплениях бактерий, разрушающих эмаль и приводящих к кариесу. Игнорируя этот симптом, люди рискуют столкнуться с необходимостью отправиться на лечение, — отмечает издание.



Для профилактики кариеса важно соблюдать гигиену полости рта: дважды в день чистить зубы, регулярно применять зубную нить, а также не злоупотреблять сладостями и кислыми продуктами.

По словам стоматолога Владимира Лосева, губительными для белизны зубов являются злоупотребление кофе, сладкой газировкой, шоколадом, свеклой. Кроме того, некрасивый желтый оттенок придает зубам и курение. Со временем вредная привычка может спровоцировать образование темных пятен на зубах, поэтому от нее лучше отказаться для своего здоровья. Не стоит увлекаться и лечением антибиотиками. Они оказывают негативное воздействие не только на желудочно-кишечный тракт, но и на состояние эмали, вызывая пожелтение и разрушение структуры.