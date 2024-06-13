У женщины обнаружили смертельную болезнь после еды

У женщины, пожаловавшейся врачам на боль, возникающую после еды, обнаружили рак кишечника, рассказал хирург, флеболог, заместитель главного врача по хирургии медицинского центра «Философия красоты и здоровья» Денис Панюшкин. О том, как у пациентки нашли смертельно опасную болезнь после обычной на первый взгляд жалоб, доктор рассказал «Ленте.ру».

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По словам Панюшкина, 56-летняя женщина попала к нему на прием после консультации с терапевтом. Женщина жаловалась на боль, дискомфорт и тяжесть в правом боку после каждого приема пищи. Ее отправили на УЗИ, после которого диагностировали хронический калькулезный холецистит.

Планировалось удалить желчный пузырь после стабилизации состояния и снятия воспаления. Но полученные анализы крови насторожили хирурга

«Я обратил внимание на некоторое снижение показателей "красной крови", то есть уровня эритроцитов и гемоглобина. При повторном визите и детальном расспросе пациентки, оказалось, что в последний раз общий анализ крови она сдавала более четырех лет назад, а в течение последних месяцев стала замечать немотивированное чувство усталости и слабость», — добавил доктор.



Женщину отправили на дообследование — фиброколоноскопию. Новое исследование объяснило причины, по которым изменилось самочувствие женщины.

У пациентки после биопсии диагностировали опухоль купола слепой кишки — злокачественное новообразование (аденокарциному) Денис Панюшкин хирург



Благодаря отсутствию метастазов пациентке провели радикальную онкологическую операцию, а через несколько месяцев — планируемое ранее удаление желчного пузыря. В настоящее время ни слабость, ни боли в животе пациентку не беспокоят, сказал Панюшкин.

По словам хирурга, чтобы вовремя выявить опасное заболевание, нужно своевременно обращаться к врачу. Только клиническое мышление специалистов вкупе с исследованиями и анализом данных помогли спасти жизнь пациентки в этом конкретном случае, заключил хирург.

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