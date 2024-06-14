Хирург объяснил важность чистки зубов профилактикой тяжёлых болезней

«У курящих пациентов наблюдается появление густой пленки-налета на поверхности эмали зубов. Это приводит к тому, что пленка становится субстратом для остатков пищи и налета и, как следствие, к патологическим изменениям зубов и слизистой оболочки полости рта», – передает слова специалиста «Газета.ru». По словам стоматолога, под воздействием горячего пара эмаль зубов высушивается, вызывая появление микротрещин, приводящих к кариесу. Слизистая оболочка полости рта атрофируется, развивается пародонтит, повышенная чувствительность и аллергические реакции. Также происходит повреждение протоки слюнных желез, что приводит к меньшему выделению слюны, чем требуется. Павел Лысенков подчеркнул, что длительное использование электронных сигарет может привести к таким заболеваниям, как гингивит и пародонтит. Может образоваться зубной налет и камень, измениться состав слюны. Кроме того, нередки случаи возникновения рака слизистой оболочки полости рта, добавил эксперт. Ранее пародонтолог Магомед Дахкильгов перечислил продукты, которые вредят нашим зубам. Не следует одновременно употреблять горячие и холодные продукты. Фото: ФедералПресс / Евгений Поторочин

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