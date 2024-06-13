Подмосковные врачи спасли новорожденную весом 600 грамм

В Подмосковье на сроке 28 недель у женщины родилась девочка весом 590 грамм. Врачи Видновского перинатального центра поместили новорожденную в отделение реанимации и интенсивной терапии. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

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Медикам удалось спасти девочку. Ребенок на протяжении четырех месяцев лежал в больнице. После отделения реанимации новорожденную перевели в отделение патологии недоношенных, а затем на реабилитацию. Сейчас девочка весит 2,5 кг, ее выписали из больницы вместе с мамой. Им необходимо регулярно проходить обследования у врачей.

Ранее стало известно, что Москва и Подмосковье стали лидерами среди регионов России по рождаемости в апреле. Так, за месяц в столице родилось более 9,7 тысячи детей, а в Московской области – более 5,9 тысячи детей. Об этом ранее сообщало издание «Вести Подмосковья».