Врач предупредил о риске воспаления почек из-за купания

После переохлаждения может возникнуть пиелонефрит.

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У больных наблюдается лихорадка.

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказал заведующий консультативно-диагностическим нефрологическим отделением ГКБ № 52 Владимир Виноградов.

«Почки болят, когда идут камни, идёт острый воспалительный процесс, что называемо активным пиелонефритом. Там тоже будет яркая клиническая симптоматика: то есть там будет повышение температуры, помутнение мочи, то есть человек болеет, он это не пропустит. Это заболевание чаще всего у здорового человека [возникает — прим. ГМ] при переохлаждении. Пошли купаться, вовремя не согрелись — имеем право получить пиелонефрит. Если у пациента есть какая-то ещё дополнительная урологическая патология, например, мочекаменная болезнь, или у пациента при рождении, а он об этом может и не знать, аномалия развития мочевыводящих путей, удвоенная почка, ещё что-то, риск у пациента выше будет получить пиелонефрит».



Ранее в Москве спасатели из-за жары усилили патрулирование зон для купания. В городе работают 26 специализированных станций: 14 на Москве-реке, две на Химкинском водохранилище и 10 на внутренних водоёмах. Как сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройству Пётр Бирюков, под постоянным контролем находятся Москва-река, Строгинская пойма, Чистый залив, Серебряный бор и городские пруды. По его словам, ежедневно безопасность отдыхающих на воде обеспечивают более ста спасателей. Бирюков также призвал горожан купаться в разрешённых местах и не оставлять детей без присмотра.